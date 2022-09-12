استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم من منافسه اللدود برشلونة بفوزه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 4-1 أمس في المرحلة الخامسة.



وقلب النادي الملكي تخلفه بهدف لمهاجم مايوركا فيدات موريتشي من كوسوفو (35)، الى فوز برباعية تناوب على تسجيلها لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (45+3) الذي ادرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، والبرازيليان فينيسيوس جونيور (72) ورودريغو (89) والألماني أنتونيو روديغر (90+3).



وتعتبر بداية ريال مثالية اذ يمضي بالعلامة الكاملة مع 5 انتصارات تواليا في الدوري و7 من 7 مع احتساب الفوز بكأس السوبر الأوروبية والانتصار على سلتيك الاسكتلندي 3-صفر الثلاثاء في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وارتقى ريال مجددا إلى الصدارة مع 15 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الفائز على قادش برباعية السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.



من ناحيته، لم تكن بدايات مايوركا ناجحة اذ بعد تعادل سلبي أمام بلباو افتتاحا، خسر أمام ريال بيتيس 0-2، وتعادل سلبا أمام جيرونا، ليحقق فوزه الأول على أرض رايو فايكانو 2-0، قبل أن يسقط للمرة الثانية ويقبع في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.



والتقى الفريقان 57 مرة في «لا ليغا» منذ عام 1961، حيث الغلبة واضحة للنادي الملكي مع 37 فوزا مقابل 10 تعادلات و10 انتصارات لمايوركا.



وافتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي جهود هدافه الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي إيدر ميليتاو للإصابة، دافعا بالثلاثي فينيسيوس جونيور، ورودريغو، والبلجيكي إدين هازارد في خط الهجوم في بداية المباراة، ومبقيا على النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي أورليان تشواميني، وداني كارفاخال على مقاعد البدلاء.



وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن فينيسيوس جونيور بعمر 22 عاما و61 يوما، أصبح أصغر لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لريال مدريد في «الليغا» (4 أهداف)، منذ غونزالو هيغواين في نوفمبر 2009، وكان الأرجنتيني وقتها بعمر 21 عاما و346 يوما، وذلك بعد هدفه في شباك مايوركا.



إلى ذلك، عاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات بفوزه 4-1 على ضيفه سلتا فيغو ليرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع.



وسجل أهداف فريق العاصمة الارجنتينيان أنخل كوريا (9) ورودريغو دي بول (50)، البلجيكي يانيك كاراسكو (66) وهدف عكسي من أوناي نونييس (82). فيما أحرز غابريل فييغا هدف الضيوف الوحيد (71).



وتختتم الجولة الخامسة بمباراة واحدة اليوم، حيث يستضيف ألميريا على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط نظيره أوساسونا، في مواجهة متكافئة.