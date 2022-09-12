واصل مارسيليا انتصاراته بفوزه على ليل 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، ليواصل ملاحقة باريس سان جرمان المتصدر.



تقدم الظهير البرازيلي إسماعيلي لليل (ق 12) من المباراة التي أقيمت على ملعب مارسيليا، بينما أدرك أصحاب الأرض التعادل (ق 26) عبر المهاجم أليكسيس سانشيز.



وأضاف المدافع الفرنسي سامويل جيجو الهدف الثاني لمارسيليا (ق 61)، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مارسيليا إلى 19 نقطة في المركز الثاني ليتساوى في عدد النقاط مع باريس سان جرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز السادس.



وضمن الجولة ذاتها، تعادل ستراسبورغ مع ضيفه كليرمون 0-0، ليرفع الأول رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الـ 15، فيما تقدم كليرمون إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط.



وفي مباريات أخرى، تغلب انجيه على مونبلييه 2-1، وفاز تولوز على ستاد ريمس 1-0، وخسر اجاكسيو من ضيفه نيس 0-1، فيما تغلب لوريان على نانت 3-2.



إلى ذلك، يرى كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جرمان، أن فريقه كان يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه أمام نظيره ستاد بريست 1-0 ضمن الجولة ذاتها، وقال في تصريح نقلته صحيفة لكيب: «لقد كانت مباراة ذات فترتين مختلفتين تماما، الأول الذي أنشأنا فيه الكثير من الفرص القوية، حيث افتتحنا التسجيل بطريقة منطقية للغاية»، مضيفا: كان بإمكاننا ويجب علينا جعل النتيجة أفضل بالنسبة لنا وتسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما لم نقم به، ولهذا السبب أيضا اخترت الحفاظ على الثلاثي الهجومي عند ركلة البداية، لصناعة الكثير من الفرص ولإحراز أهدف في نفس الوقت، وفي الشوط الثاني كان الأمر أكثر صعوبة.



ألمانيا



تغلب شالكه على بوخوم 4-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الألماني لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 12، فيما بقي بوخوم دون رصيد من النقاط وفي المركز الأخير.