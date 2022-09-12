قال المدير الفني الجديد لفريق نادي تشلسي الإنجليزي غراهام بوتر إنه قضى ثلاث سنوات رائعة في تدريب فريق برايتون، طالبا العفو من المشجعين على ترك النادي من أجل تشلسي، مضيفا: لقد مرت ثلاث سنوات رائعة مع ناد غير حياتي، وأريد أن أتوقف لحظة لأقول وداعا لكم جميعا، أودع ناديا عظيما وناديا سيعني دائما الكثير بالنسبة لي ولعائلتي، وبالنسبة للبعض أدرك أن التغيير الذي يأتي فجأة في كرة القدم قد يكون من الصعب قبوله، وهناك عدد من المشجعين لن يكونوا قادرين على مسامحتي على الرحيل، وقد لا أكون قادرا على إقناعكم جميعا بالعفو عن رحيلي، لكنني على الأقل أود أن أغتنم الفرصة لأقول لكم شكرا.



وقاد غراهام بوتر مدرب أوسترسوندز وسوانسي السابق، برايتون إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى مركز له في تاريخ الدوري الممتاز على الإطلاق، ويحتل الفريق المركز الرابع في الجدول الحالي.



وأعلن نادي تشلسي، الخميس الماضي، تعيين مدرب برايتون غراهام بوتر مدربا جديدا للفريق خلفا لتوماس توخيل.