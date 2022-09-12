اقترب سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن من الاحتفاظ باللقب بعد خروجه منتصرا من معقل «فيراري»، محققا فوزه الأول في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد التي شكلت المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لهذا الموسم، عقب سباق انتهى أمس الأحد على حلبة مونتسا خلف سيارة الأمان.



وخطا فيرستابن خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب العالمي بعد تحقيقه فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، ليصبح على بعد فوزين من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد والذي يتقاسمه الألمانيان الأسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل.



وتقدم فيرستابن في سباق مونتسا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل بعدما خاض السائقون اللفات الخمس الأخيرة خلف سيارة الأمان بسبب توقف سيارة ماكلارين الخاصة بالاسترالي دانيال ريكياردو بجانب الحلبة إثر عطل ميكانيكي والتأخر في إخراجها.



ولم يكن لوكلير راضيا على الطريقة التي انتهى بها السباق، قائلا «نهاية السباق كانت محبطة لكن هذا ما حصل»، فيما رأى فيرستابن «أننا كنا الأسرع واستحققنا الفوز. من المؤسف بالطبع ألا ننهي السباق لكنه كان يوما جيدا بالنسبة لنا».



ودخل الهولندي السباق الإيطالي وهو متقدم بفارق 109 نقاط أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس ولوكلي، وقد وسعه الى 116 أمام سائق فيراري الذي بات وحيدا في الوصافة بفارق 9 نقاط عن بيريس، وذلك نتيجة حلول الأخير في المركز السادس.



والفوز الخامس تواليا أمس في معقل فيراري، جعل فيرستابن أمام فرصة حسم اللقب في المرحلة السابعة عشرة في سنغافورة أو التي تليها في اليابان، ما يعني تتويجه قبل خمسة أو أربعة سباقات على نهاية الموسم.



ويأتي فوز فيرستابن المستحق تماما، بعدما كان صاحب المركز السابع على الانطلاق نتيجة عقوبة فرضت عليه بسبب تغيير في وحدة الطاقة في سيارته.