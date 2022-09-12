أحرزت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى والاولى في الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، بفوزها فجر السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة 6-2،7-6 (7/5).



وحرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.



وباتت شفيونتيك أول لاعبة پولندية تحرز اللقب في نيويورك لتحقق لقبها الكبير الثاني هذا العام والثالث في مسيرتها بعد «رولان غاروس» 2020 و2022.

وواصلت شفيونتيك مستوياتها الرائعة هذا العام وحققت لقبها السابع بعد الدوحة، وإنديان ويلز، وميامي، وشتوتغارت، وروما و«رولان غاروس» إثر سلسلة مذهلة حققت خلالها 37 فوزا متتاليا.

من جهتها، كانت تأمل جابر في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي. وستصعد جابر من المركز الخامس الى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر اليوم.

وقالت جابر بعد الخسارة أمام جماهير آزرتها: «أريد أن أشكر الجماهير على دعمي ومؤازرتي، حاولت ولكن ايغا لم تسهل الأمور علي، وهي تستحق الفوز».



وردا على سؤال عن كونها أول لاعبة إفريقية وعربية تصل الى النهائي في نيويورك «هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أحاول أن أدفع نفسي لاقدم أكثر والفوز بلقب «غراند سلام» هو أحد أهدافي وآمل أن ألهم المزيد من الاجيال، هذا هدفي أيضا».



من جانبها، قالت بعد شفيونتيك الفوز: «هذه البطولة شكلت تحديا كبيرا، هذه نيويورك، الأجواء صاخبة كثيرا وجنونية، كان علي ان أواصل العمل واخوض التحديات»، مضيفة أنس قدمت موسما رائعا وبطولة رائعة واتمنى ان نتلاقى كثيرا في النهائيات القادمة.