انتزع ميلان فوزا صعبا من مضيفه سمبدوريا 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتقدم الفائز إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، وبالتساوي مع المتصدر نابولي، فيما يقع سمبدوريا في المركز الـ 18 برصيد نقطتين، وشهد اللقاء طرد نجم «الروسونيري» رافاييل لياو (47).

كما حقق مدرب ميلان ستيفانو بيولي، رقما مميزا عقب فوز فريقه على سمبدوريا، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بيولي أصبح ثامن مدرب يحصد 650 نقطة، أو أكثر في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بداية عهد احتساب الفوز بـ 3 نقاط. وأضافت أن مدرب ميلان بفوز فريقه على سمبدرويا، فقد جمع 652 نقطة بتاريخ «الكالتشيو».

من جهته، وجه البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان، رسالة إلى جمهور «الروسونيري»، عقب طرده، حيث نشر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورا من المباراة، وكتب عليها: «روح الفريق أعظم نقاط قوتنا حتى الآن، متحدية كل الأشياء والأشخاص»، مضيفا أظهرنا أمام سمبدوريا مرة أخرى ما تتكون منه هذه المجموعة، حيث إن الفريق رغم طردي، لم يستسلم وواصل البحث عن الانتصار، يحيا ميلان.

يذكر أن لياو سيغيب عن مباراة ميلان المقبلة أمام نابولي في الدوري الإيطالي، بسبب الإيقاف.



وفي مباراة ثانية، أهدر أتالانتا فرصة العودة إلى الصدارة بتعادل مخيب أمام ضيفه كريمونيزي 1-1 أمس، وأوقف العائد إلى الـ «سيري أ» للمرة الأولى منذ عام 1996، سلسلة من 3 انتصارات تواليا لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع نابولي المتصدر.



وتعادل ليتشي مع مونزا 1-1، وتفوق أودينيزي على مضيفه ساسولو 3-1، فيما تغلب بولونيا على فيورنتينا 2-1.



وتختتم الجولة السادسة اليوم بمباراة واحدة، حيث يستضيف إمبولي على ملعبه كارلو كاستيلاني نظيره روما.