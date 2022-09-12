ذكرت صحيفة «بارسا يونيفرسال» الإسبانية أن برشلونة لم يتخل عن سعيه وراء البرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط نادي مان سيتي الإنجليزي، مشيرة إلى أن «البلوغرانا» سيبذل جهودا كبيرة للتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيستأنف سعيه وراء سيلفا في وقت مبكر من فترة الانتقالات الشتوية في يناير حيث يتطلع لإضافته إلى قائمته التي تزخر بالفعل بالجودة والتميز بعد تعزيزها في فترة الانتقالات الصيفية.



وكان اللاعب حريصا على الانضمام إلى العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن مع تعامل النادي مع المشاكل المالية وتسجيل اللاعب، فقد فات الأوان لاتخاذ خطوة من أجله.



وذكرت «بارسا يونيفرسال» أن برناردو سيلفا بدأ بشكل جيد في ملعب الاتحاد ولايزال جزءا حيويا من مخططات المدرب بيب غوارديولا، ومع ذلك، أوضح مدير مان سيتي أنه لن يقف في طريق الخروج إذا أراد سيلفا المغادرة، لذا، إذا عاد برشلونة للاتصال مرة أخرى العام المقبل، فقد تكون هناك فرصة جيدة بأن تؤتي هذه الخطوة ثمارها.