المؤتمر يركز على التنويع الاقتصادي القائم على برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال

نسخة المؤتمر هذا العام ستشهد انطلاق المسابقة الدولية الأولى للمؤتمر العالمي بجوائز قيمتها 7 آلاف دولار



تستعد شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية لتنظيم المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وسينطلق من الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك المباركي: «يركز المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، على التنويع الاقتصادي القائم علي برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال، وكذلك مسرعات وحاضنات الاعمال».



وشددت المباركي في تصريح صحافي، على أن المؤتمر يأتي تماشيا مع رؤية الكويت 2035، والهادفة إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.



وأوضحت أن المؤتمر يضم نخبة من الشيوخ والشخصيات الوزارية والقيادية والمنظمات الاقتصادية والمحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على ممارسين وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.



وأشارت إلى أن عدد المتحدثين في المؤتمر يفوق 321 خبيرا من النخبة العالمية والخليجية والإقليمية، بالإضافة الى 45 مخترعا ومبتكرا خليجيا وعربيا وعالميا و60 شركة استشارية عالمية، موضحة أن نسخة المؤتمر هذا العام ستشهد انطلاق المسابقة الدولية الأولى للمؤتمر العالمي، بجوائز قيمتها 7 آلاف دولار، مقسمة إلى 4 فئات رئيسية، هي:



أولا: لأفضل مخترع شارك في المؤتمر.



ثانيا: لأفضل شركة شاركت في المؤتمر.



ثالثا: لأفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.



رابعا: لأفضل شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام المؤتمر الثلاثة.



وختمت المباركي تصريحها، بالإشارة إلى أن المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث يأتي تزامنا مع الاحتفالات العالمية بأسبوع ريادة الأعمال، حيث تحتفل العديد من دول العالم خلال شهر نوفمبر من كل عام بدعم منظومة ريادة الأعمال، وذلك نظرا لأهمية مفهوم ريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة وزيادة عدد الشركات والنمو الاقتصادي المستدام.