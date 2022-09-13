وضع خارطة طريق لكل جهة على حدة حتى تتمكن من الانتقال إلى المنظومة



علي إبراهيم



كشفت تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن أن نسبة جاهزية الجهات الحكومية لتبني تقنية الحوسبة السحابية تبلغ 54.58% فقط.



ووفقا للتقرير، فقد شاركت 38 جهة حكومية في دراسة الوضع الحالي لديها ومن خلال ذلك تبينت نسبة جاهزية القطاع الحكومي لتبني تقنية الحوسبة السحابية، حيث تمت الدراسة عبر 5 ركائز رئيسية، الأولى منها حول البنية التحتية، والثانية خدمات الجهات الحكومية، والثالثة البيئة التنظيمية، والرابعة جاهزية المنظمة، والخامسة حول البيانات.



وأظهر التقرير أنه تم وضع خطط مستقبلية وخارطة طريق لكل جهة على حدة لتمكينها من الانتقال للحوسبة السحابية والمساهمة في التحول الرقمي في الكويت، وتم عمل ورش مع هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع.



وكانت الهيئة قد أصدرت سياسة تصنيف البيانات لتكون نقطة انطلاق نحو الحوسبة السحابية التي ستدعم التحول الرقمي الآمن لجميع الجهات الحكومية من خلال اعتماد أفضل الخدمات السحابية المتوافقة مع احتياجات الجهات الحكومية عبر إنشاء بيئة تنظيمية سحابية تنافسية.



ووضعت الهيئة دليل الانتقال إلى الحوسبة السحابية الذي يعتبر ملحقا لسياسة الحوسبة ولدعم الإطار التنظيمي وسياسة تصنيف البيانات حيث يقدم الإرشادات والتوصيات للجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت لتخطيط وتنفيذ أفضل الاستراتيجيات لمتبعة للانتقال إلى الحوسبة السحابية.



يأتي ذلك إلى جانب الدليل الإرشادي لمشتركي الحوسبة السحابية في الكويت الذي تم إنشاؤه ليدعم الإطار فيما يخص إرشاد مشتركي الحوسبة السحابية من جهات حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى المشتركين الأفراد، إلى أوجه الاستفادة من خدمات الحوسبة والمسؤوليات المترتبة عليها وتسليط الضوء على مفاهيم الحوسبة بشكل عام والخدمات التابعة لها، إلى جانب الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية للكويت لتطبيق الأدلة والسياسات والضوابط لها على جميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المرخص لهم على مختلف اضافتهم للبيانات على جميع مستوياتها كل على حدة.