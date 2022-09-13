أعلن تطبيق «كوفي»، المنصة الرائدة في سوق القهوة عبر الانترنت، مؤخرا عن عقد شراكة مع تطبيق «تصليح»، المنصة الفريدة لخدمات صيانة العقارات في الكويت، والتي يسعى من خلالها إلى تقديم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة للمتاجر على منصة «كوفي» بإضافة هذه الميزة الجديدة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود تطبيق «كوفي» لتقديم خدمات شاملة للموردين، تتيح لهم الوصول إلى جميع الخدمات بسهولة حتى يتمكنوا من تكريس كل جهودهم في تقديم أفضل أنواع القهوة ومنتجاتها للعملاء والمستخدمين.

من خلال هذه الخدمة، يمكن لمتاجر القهوة تسجيل طلبات الصيانة الخاصة بهم عبر منصة سلسلة التوريد لتطبيق «كوفي»، وسيقوم فريق تصليح بتنفيذها عبر منصة إلكترونية متكاملة مع واجهة برمجة وربط التطبيقات.



وعلقت بشاير آل زايد، رئيسة القطاع الإستراتيجي للتطبيق، قائلة: في «كوفي»، نركز دائما على تقديم خدمات شاملة لموردينا. ونحن متحمسون بانضمام تطبيق «تصليح» إلى عائلة «كوفي»، وواثقون من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لموردينا.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رحلتنا، إذ بدأنا في توسيع نشاطنا بتوفير عروض لشركاء الأعمال، وذلك من أجل دعم المتاجر المختصة بتقديم القهوة بطرق جديدة ومبتكرة.



ويعد تطبيق «تصليح» أحد أهم المنصات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة في البيوت والعقارات لشركاء الأعمال بالكويت. واستطاع التطبيق أن يبني سجلا حافلا بالإنجازات المهمة والمتميزة في خدمات الصيانة المتناسقة عالية الجودة بإشراف وتنفيذ فريق شامل من الخبراء الذين يعملون بالطرق المثلى ووفقا للمتطلبات والمعايير الفنية، مع الالتزام بتنفيذ الخدمات في أسرع وقت.



وأضاف عبدالوهاب المطوع، الرئيس التنفيذي لتطبيق «تصليح»: اليوم، لا يمكننا إدارة وتسيير الأعمال من دون تعزيز منهجية الابتكار وتنفيذ العمليات الذكية والاستثمار في تطوير القيادة الرقمية وبناء علاقات ناجحة مع العملاء أصحاب الرؤى الطموحة.

ولهذا، نفتخر بشراكتنا مع فريق «كوفي»، التي ستمكننا من تقديم أفضل الخدمات للعملاء والموردين.



وفي الأشهر القليلة الماضية، أطلق تطبيق «كوفي» عددا من الميزات الجديدة لكل من المستخدمين والموردين بهدف دعم وتطوير عوامل الملائمة ووظائف التشغيل والسرعة، وتشمل بعض الميزات برنامج التحليل والترويج للموردين (شركاء الأعمال) والذي يطلق عليه اسم COFElytics، كما يسعى التطبيق إلى تطوير خدماته لتلبية احتياجات المستهلك، إذ تم إطلاق خدمة الأوامر الصوتية عبر ميزات Siri وAmazon Alex، وابتكار زر «أنا هنا» الذي يسمح للمستخدمين بتنبيه «الباريستا» مقدم الخدمة بتواجدهم في المتجر.