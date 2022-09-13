أعلن قسم الرحلات البحرية في مجموعة «إم إس سي»، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، عن تنظيم حفل إطلاق الباخرة السياحية الجديدة الأولى من نوعها ضمن المجموعة «إم إس سي وورلد أوروبا» بتاريخ 13 نوفمبر في الدوحة، العاصمة القطرية، احتفالا بالافتتاح الرسمي لمحطة الرحلات البحرية الكبرى الجديدة في المدينة.



ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام مجموعة «إم إس سي» بتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر وتأكيدها على أهمية منطقة الشرق الأوسط، علما أنها تتصدر قائمة العلامات التجارية البارزة على صعيد المنطقة وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تطمح الدولة من خلالها إلى زيادة عدد السائحين الدوليين ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لقسم الرحلات البحرية في مجموعة «إم إس سي» بييرفرانشيسكو فاجو: «يسرنا ويشرفنا أن نطلق في نوفمبر باخرتنا السياحية الجديدة والمبتكرة والصديقة للبيئة والأكبر من نوعها على مستوى العالم في مدينة الدوحة، فباخرة إم إس سي وورلد أوروبا الجديدة تعيد رسم مستقبل الرحلات البحرية السياحية، وهي الأولى من نوعها على الإطلاق لتزويد ضيوفنا الكرام بتجربة إبحار لم يسبق لها مثيل».



من جانبه، قال رئيس جهاز قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لمحبي الرحلات البحرية، ويعد حفل إطلاق باخرة إم إس سي وورلد أوروبا في الدوحة حدثا بارزا يضاف إلى قائمة إنجازات الدولة، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الارتقاء بقطاعنا السياحي المحلي».



وأضاف: «انطلاقا من الأهمية الكبرى التي توليها قطر للاستدامة، يسرنا أن نستضيف هذا الحفل لإطلاق الباخرة السياحية الأولى من نوعها والتي تراعي البيئة، وتعد محطة الرحلات البحرية الكبرى الجديدة، والتي نعتزم افتتاحها خلال هذا الحفل، من أحدث المرافق البحرية التي تضع قطر على خريطة السفن السياحية العالمية وترسخ مكانة الدوحة ضمن قائمة أحدث الموانئ بالعالم».