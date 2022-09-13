التويجري: وصولنا إلى هذه المرحلة من البرنامج يؤكد حرصنا على دعم المشاريع الناشئة والمبادرين

البرنامج يرسخ إستراتيجية «بوبيان» وخطواته المميزة لريادة مستقبل القطاع المالي الكويتي

أعلن بنك بوبيان عن بدء إطلاق مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال حفل حضره أعضاء الإدارة العليا لبنك بوبيان ورجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ Fintech Hive إلى جانب مجموعة من شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي.



وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: «يسعدنا الإعلان عن بداية البرنامج التدريبي للمؤهلين من المجموعة الأولى ممن وقع عليهم الاختيار لاستكمال المسيرة في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي يستهدف الشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل بالكويت لمساعدتهم على إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها».



وأوضح التويجري أنه تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادر تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



وأضاف: «خلال مرحلة التدريب سيخضع المؤهلون الى برنامج تدريبي مكثف ومبتكر يساعدهم في إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان في دعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا وفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية».



وفي هذا الصدد، قالت نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف» رجاء المزروعي: «بصفتنا أول وأكبر مسرع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وانطلاقا من رؤيتنا التي تهدف إلى ربط التقنيات المالية وتطويرها وتعزيز مفاهيم الابتكار وبناء الشراكات، يسعدنا دائما أن نكون أول الداعمين لمبادرات وبرامج تسريع الأعمال في المنطقة التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في ازدهار الاقتصادات الوطنية والارتقاء بأداء قطاع التكنولوجيا المالية.



وأضافت: «كما يسرنا التعاون مع برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، ومشاركة خبراتنا معهم بما يتماشى مع استراتيجياتنا الطامحة إلى الارتقاء بمستقبل القطاع المالي وتنمية المواهب من خلال تقديم الدعم المتواصل ضمن أعلى المعايير العالمية».



تنوع المجالات



من جانبه، أكد التويجري أن اختيار المبادرات الشبابية العشرة المنضمة للبرنامج والتي كانت مشروطة بتضمنها للجانب التكنولوجي، تمت على أساس التنوع في المجالات والتي شملت التعليم الرقمي والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية بالاضافة إلى معيار موقع تواجد المشروع والتي ضمت مشاركات من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وضمت المشاريع التي شملها البرنامج في مجال التكنولوجيا المالية Enabill من الكويت، وكل من XPENCE وEdfundo من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاضافة إلى Money Loop من المملكة العربية السعودية. أما في مجال التعليم الرقمي تم اختيار Kashkool Educational من الكويت.



وفي مجال التجارة الرقمية وغيرها من المجالات التكنولوجية المشاركة في البرنامج شملت كل من Tdalal وBookr Co. وPunch App وMnasati وLooksie من الكويت.



وأوضح التويجري انه من خلال برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، سيعمل البنك على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلا على تقديم العديد من ورش العمل واقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي بهدف عرض مشاريعهم.

إلى جانب دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.



دور بوبيان المميز



من ناحية، أخرى نوه التويجري إلى أن إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة كونها لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات العريقة والمعروفة، لاسيما ان هذه الشركات تتصف بقدرتها الفائقة على تحقيق النمو وزيادة الأرباح، لذلك يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة الأهمية لتعزيز منظومة الابتكار.



وأكد أن البرنامج سيعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية الحالية والمستقبلية والتي بدأت في دخول السوق الكويتي مؤخرا وذلك من خلال تزويد هذه الشركات بالخبرات اللازمة وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة، مشيرا إلى أن قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيرا إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.



وأضاف التويجري: «من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا ومن كافة الخبرات والامكانات التي سيضعها بوبيان بين أيديها من خلال عضويتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال».



إعادة هيكلة آلية العمل الداخلية بالبنك



قال التويجري إن البنك قام بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة أصلا أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.



خدمات «بوبيان» الرقمية.. حالة استثنائية



يقول التويجري إن رحلة بنك بوبيان مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.





«Nomo Bank».. تجربة رقمية مميزة



يمثل Nomo Bank تجربة مميزة لبنك بوبيان حيث تتيح تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.



تسريع نمو وتوسع الشركات التكنولوجية الناشئة



في ديسمبر الماضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة شكالها في اطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.



«فنتك هايف».. أكبر مسرعة للتكنولوجيا بالشرق الأوسط

«فنتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي يعتبر أول وأكبر مسرعة للتكنولوجيا في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات الناشئة ويسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات ما ساهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة.



أفضل بنك إسلامي في العالم



على مدار السنوات الأخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التي وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء عبر الإنترنت او الهواتف الذكية.