أعلن بنك وربة عن اجتياز مجموعة من موظفي مجموعة الموارد البشرية البرنامج التأهيلي الذي امتد لفترة ثلاثة أشهر تخللها عقد 3 ورش عمل إضافة إلى برامج التعليم الذاتي، وكذلك اجتياز عدة اختبارات وإعداد لتقارير فنية متخصصة تم اعتمادها من قبل المختصين.



ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة SHL، الرائدة في هذا المجال والمعتمدة عالميا من قبل جمعية العلوم النفسية البريطانية، حيث يهدف بنك وربة من عقد مثل البرامج إلى تدشين مركز تقييم وتطوير المواهب، الذي يعد ضمن استراتيجية الموارد البشرية في بنك وربة التابع لمعهد وربة للقيادة والتعليم.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة معالي عبدالله الرشيد: «إن ذلك يأتي من خلال حرص بنك وربة على مواصلة استثماره في الكوادر الوطنية، وتجسيدا لالتزامه بدعم جهود توطين العمالة، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتدريب وتطوير المواهب».



وأكدت الرشيد أن اعتماد المعايير الدولية ينتج عنه تحديد عوامل اختيار الكفاءات، على مختلف المستويات الإدارية، حسب معايير محددة، وتوظيف مهاراتهم، وإمكاناتهم في المكان الصحيح، مما ستعود فيه المنفعة للموظفين بشكل خاص، وأداء بنك وربة بشكل عام.



وأضافت أن هذه الجهود تم بذلها من أجل تطوير آلية الاختيار، للتأكد من ملاءمة المرشحين للشواغر الوظيفية، وخطط التعاقب الوظيفي، ما سيسهم في تحسين تجربة الموظف في بنك وربة، وتعزيز الخبرات العملية، والمهارات القيادية، التي تعود بالنفع على تطوير أداء موظفي البنك من عدة جوانب أهمها بيئة العمل.



وأشارت إلى أن بنك وربة يعتبر توظيف وتطوير الشباب الكويتي استراتيجية مستمرة تعززها فرص النمو والحصة السوقية التي يتمتع بها، والتي تستلزم توفير كوادر وظيفية وطنية، تسهم في تحقيق النجاح المنشود وتطلعات البنك في كل المجالات.