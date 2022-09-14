قال مدرب الفريق الأول لكرة الصالات في اليرموك البرتغالي خواكيم أنتونيو إن الفريق يتطلع للمنافسة على لقبي الكأس والدوري هذا الموسم، مشيرا إلى أنه سعيد بمستوى اللاعبين من خلال ما شاهده في التدريبات، ومبينا: «سنحاول إكمال مهمتنا التي بدأت الموسم الماضي من أجل تحقيق الألقاب».



وأضاف انتونيو: «نسعى إلى تدعيم صفوف اليرموك هذا الموسم بالعناصر الشابة بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين كما يتطلع للاستفادة من المحترفين بصورة كبيرة من أجل رفع مستوى الفريق»، لافتا إلى أن هناك عددا من المباريات الودية التي سيخوضها اليرموك قبل انطلاق الموسم للوقوف على مستوى الفريق قبل انطلاق الدوري.



وتمنى أنتونيو التوفيق لـ«أزرق الصالات» في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الكويت 27 الجاري وان يحالفهم الحظ بتحقيق اللقب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.