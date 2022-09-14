أشرف مدرب اللياقة البدنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي ماركو فاكاري على اختبار اللياقة للحكام العاملين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على مضمار ألعاب القوى بكيفان، حيث أجرى لهم حصتين تدريبيتين، وشملت الحصة الأولى جميع الحكام، فيما اقتصرت الحصة الثانية على حكام دوري «زين» للدرجة الممتازة.



كما قدم ماركو فاكاري محاضرة عن كيفية الوقاية من الإصابات وعن الطرق الأفضل لتدريبات الحكام، وكيفية تطوير اللياقة البدنية للحكام للمساعدة على اتخاذ قرارات أفضل.



ويسعى اتحاد الكرة للاستفادة من خبرة ماركو فاكاري، حيث إن مهمته الأساسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم هي العمل والمساعدة على تطوير حكام كأس العالم.



وتوجه الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي بالشكر الى ماركو فاكاري، وحرص على تقديم درع تذكارية له.