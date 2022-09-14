يرعى بنك وربة البطولة الأولى للبادل فئة الأطفال في الكويت التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافق 16 و17 الجاري وذلك بالتعاون مع RUN وهي شركة تنظيم فعاليات رياضية، وستخصص هذه البطولة لفئتين للأولاد وللبنات، حيث يشارك أكثر من 48 فريقا لفئة الأولاد، و25 فريقا لفئة البنات وستقام فعاليات البطولة في نادي مشرف Padel in.



وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك أيمن المطيري: «هذه الرعاية تأتي إيمانا من بنك وربة ومسؤوليته الاجتماعية نحو تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية الخاصة لفئة الشباب وصغار السن، لاسيما وأن لعبة البادل أخذت زخما رياضيا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم ببناء جسم رياضي متوازن».



وأضاف المطيري: «تعتبر هذه البطولة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت لفئة الأطفال وبمشاركة عدد كبير من الفرق الخاصة للأولاد والبنات»، مبينا: «سيواصل البنك دعمه لكافة الأنشطة الرياضية المفيدة مع الموسم الجديد لاسيما بعد انتهاء فصل الصيف وعودة المدارس».



يذكر أن هذه الرعاية ليست الأولى لبنك وربة هذا العام، فقد رعى البنك عدة بطولات جامعية للبادل، بالإضافة لألعاب رياضية أخرى أبرزها الغوص وإنشاء فريق غوص خاص معني بالرياضات في الكويت، بالإضافة لحملات متعددة للمحافظة على الشواطئ، ويسعى البنك لتمكين الشباب وبناء ثقافة صحية مفيدة لهذه الفئة بغرض المحافظة على صحتهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع، وبهذا الصدد يستمر بنك وربة في الاستثمار الصحي الرياضي وذلك من خلال إطلاق تطبيق Fayez الخاص برياضة المشي مؤخرا والذي يتيح لمستخدميه الاستمرار بجني النقاط مقابل كل خطوة، وتتيح له هذه النقاط امكانية تحويلها إلى مبالغ مادية يتم استثمارها، ويأتي ذلك ضمن حرص البنك على رعاية كافة الفعاليات الرياضية، ويعتبر التطبيق من أبرز التطبيقات التي عمل عليها البنك ويتيح استخدامه للجميع، ويمكن للعملاء ربط التطبيق بحساب السنبلة لتحقيق أكبر عائد ممكن لهم.