يعقوب العوضي



تغادر بعثة فريق اليد في نادي الكويت إلى تونس اليوم تمهيدا للمشاركة في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المؤهلة إلى بطولة العالم «سوبر جلوب» التي تنطلق السبت المقبل، إذ يترأس الوفد مدير اللعبة سامح الهاجري والمدير الفني هيثم الرشيدي، ومساعده عصام اللحياني ومدرب الحراس علي الخضر و24 لاعبا وأخصائي العلاج ياسين بوكر.



إلى ذلك، تغادر بعثة فريق اليد في نادي السالمية غدا حيث يترأس وفد «السماوي» نائب رئيس النادي محمد البريكي ومدير الفريق محمد الصلال والجهاز الفني بقيادة المدرب المنجي البناني.



وبالعودة إلى مرحلة الإعداد، فقد لعب الكويت عدة مباريات ودية وضع من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المنافسة، وكان سامح الهاجري قد أكد في وقت سابق أن الفريق على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى ضرورة استمرار خوض المباريات الودية والرسمية لحين بداية بطولة كأس العالم «سوبر جلوب» والتي ينتظرها العميد بفارغ الصبر.



من جانبه، أشاد مدير اليد في السالمية محمد الصلال بالمستوى الفني الذي يقدمه اللاعبون في فترة الإعداد، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى الوصول للجاهزية التامة للمنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي ستكون لصاحب لقب البطولة، مضيفا: «وفرت الإدارة البيئة المناسبة للتدريبات ولدينا الثقة الكاملة في إمكانات الجهازين الإداري والفني لتحقيق النتائج المطلوبة».