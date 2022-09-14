ناصر العنزي



تعود فرق دوري «زين» للدرجة الممتازة للمنافسة من جديد اعتبارا من اليوم بعد جولة ساخنة في الأسبوع الماضي، حيث تقام مباراة واحدة في انطلاقة الجولة الـ4 تجمع السالمية الثاني برصيد 7 نقاط مع الفحيحيل السابع صاحب الـ 3 نقاط، وذلك على ملعب عبدالله الخليفة.



وينظر السالمية بقيادة مدربه محمد إبراهيم إلى هذه المباراة بـ «عين» ثاقبة كي ينفرد بالصدارة مؤقتا والتي يتناصفها مع كاظمة المتفوق بفارق الأهداف، و«السماوي» تمكن من جمع النقاط في المباريات الثلاث الماضية بعناية وحرص شديدين، حيث وضح قدرة الفريق الهجومية في تهديد مرمى الخصم، فسجل حتى الآن 5 أهداف مستفيدا من وجود 3 محترفين هم: جمعة سعيد وكارلوس منديس وأسو رستم، كما يعتمد ابراهيم على عناصر تمكنه من أداء مهامه بشكل جيد، ولكن ما زالت حراسة المرمى غير مستقرة رغم اجتهاد الحارس عبدالرحمن الفضلي، وقد شهدت التدريبات الأخيرة عودة الحارس الخبرة أحمد عادي تمهيدا لعودته الأساسية ونجح أيضا «السماوي» في ضم المهاجم عبدالهادي خميس وهو بلا شك مكسب لخط الهجوم.



أما الفحيحيل، فقد تدارك وضعه قبل أن يتكبد الخسارة الثالثة على التوالي وحقق فوزا مستحقا على حساب النصر «3-1» بعدما أحسن مدربه فراس الخطيب استغلال النقص العددي للخصم وأجرى تبديلات عادت عليه بالفوز بإشراكه عبدالله الظفيري وفواز الرشيدي، حيث سجل الأول هدفين والثاني هدفا، وساهم هذا الفوز في ابتعاد الفحيحــــيل عن المراكز الثلاثة الأخيرة، ولكن عليه اليوم أن يؤمن دفاعه جيدا من «لدغات» هجوم السالميــة.