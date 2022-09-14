جمعت قرعة بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، مستضيف البطولة نادي الكويت إلى جانب الاتحاد السكندري، وأهلي حلب السوري، وأهلي بني غازي الليبي في المجموعة الأولى، وتقام منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.



وقد وزعت الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، حيث وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى، بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة.



وضمن المجموعة الثانية الأهلي المصري بطل النسخة السابقة، والرياضي اللبناني، والغرافة القطري، والميناء اليمني، بينما جاءت أندية الأهلي البحريني، والبشائر الرياضي العماني، وكاظمة، والسد القطري في المجموعة الثالثة، ووضعت القرعة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء مع أندية بيروت اللبناني، ووداد بوفاريك الجزائري، ودجلة الجامعة العراقي.



وحضر قرعة البطولة العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي د. مجدي أبو فريخة، وأمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي، ومدير الاتحاد العربي لكرة السلة شريف أحمد زكي.