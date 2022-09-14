مبارك الخالدي



أسفرت قرعة بطولة كأس الاتحاد التنشيطية لكرة القدم لموسم 2022/2023 عن وقوع الفرق الكبيرة في مجموعة واحدة وهي الأولى التي ستضم كلا من: كاظمة وخيطان والفحيحيل واليرموك والقادسية والكويت والسالمية وبرقان، وعليه فمن المتوقع أن تشهد منافسات هذه المجموعة مواجهات قوية ومرتقبة.



فيما جاء في المجموعة الثانية فرق: العربي والشباب والجهراء والصليبخات والنصر والساحل والتضامن.



ومن المقرر أن يتم الكشف عن مواعيد انطلاق البطولة بعد ختام الجولة الرابعة لبطولة دوري «زين» الممتاز والتي ستختتم الجمعة المقبل. جدير بالذكر أن البطولة التنشيطية هي فرصة مواتية للفرق لإعادة ترتيب أوراقها ولمشاركة أكبر عدد من لاعبي دكة البدلاء خلال فترات التوقف الإجبارية.