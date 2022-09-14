6.5 ملايين مشترك لشركات الاتصالات.. و54 ألف مشترك لشركات الإنترنت

2638 موظفاً وموظفة في القطاع.. 41.4% منهم مواطنون بواقع 1092 شخصاً

3 تراخيص في الكويت لتقديم خدمات شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية

شركات الاتصالات الـ 3 الكبرى الأكثر توظيفاً للمواطنين.. تستحوذ على 92% منهم



علي إبراهيم



كشف تقرير حكومي حديث عن أن إجمالي عدد المشتركين في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت يبلغ 6.56 ملايين مشترك لدى 9 شركات معنية بتوفير خدمات المكالمات أو الانترنت.



وتفصيليا، أظهر تقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن شركات الاتصالات الـ 3 الكبرى المعنية بتوفير باقات المكالمات والانترنت معا تتصدر قائمة الشركات ذات أكبر قاعدة مشتركين في الكويت حيث تستحوذ على 6.5 ملايين مشترك من أصل 6.56 ملايين في الـ 9 شركات.



وتستحوذ إحدى الشركات الكبرى وحدها على 2.297 مليون عميل يشكلون نحو 53.1% من تعداد سكان الكويت، بينما تستحوذ الشركة الثانية على 2.292 مليون عميل يشكلون 52.9% من تعداد سكان الكويت، وتستحوذ الشركة الثالثة على 1.917 مليون عميل يشكلون 44.3% من عدد سكان الكويت، فيما تستحوذ الشركات الـ 6 الأخرى المتخصصة في خدمات الانترنت على نحو 53.69 ألف مشترك بنسبة مشتركين إلى عدد السكان تشكل أقل من 1% لكل شركة.



ولجهة حصة شركات الاتصالات الـ 3 من السوق الكويتي، فقد استحوذت إحدى الشركات على ما نسبته 35.3% من السوق، تليها الشركة الثانية بـ 35.2%، والثالثة بـ 29.5%.

وظائف القطاع



ويتيح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت عددا من الوظائف التي ترفع عن كاهل الحكومة توظيف المواطنين، مما يساهم في خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن العمل، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في 9 شركات اتصالات وتقنية معلومات خلال 2021 نحو 2638 موظفا وموظفة، 41.4% منهم مواطنين بواقع 1092، و58.6% منهم غير كويتيين بواقع 1546 شخصا.



وتستحوذ شركات الاتصالات الـ 3 الكبرى على 61.2% من وظائف قطاع الاتصالات بالكويت وذلك بواقع 1614 موظفا وموظفة، تبلغ نسبة المواطنين منهم 62.2% بواقع 1004 مواطنين ومواطنات، بينما تبلغ نسبة الوافدين في تلك الشركات نحو 37.8% بواقع 610 موظفين وموظفات.



وتظهر البيانات أن شركة الاتصالات ذات العدد الأكبر من الموظفين لديها نحو 821 موظفا وموظفة، من بينهم 526 مواطنا ومواطنة، و295 وافدا، أما الشركة الثانية فلديها 475 موظفا من بينهم 278 مواطنا ومواطنة و197 وافدا، أما الشركة الثالثة فلديها 318 موظفا وموظفة من بينهم 200 مواطن ومواطنة و118 وافدا.



عروض ترويجية وتراخيص



وقدم شركات الاتصالات ومزودو خدمات الانترنت نحو 459 عرضا ترويجيا لمنتجاتها خلال 2021، وفي إطار مهام هيئة الاتصالات برقابة ومتابعة عروض الاعلانات لشركات الاتصالات التي تشرف عليها إدارة شؤون السوق في قطاع سوق المنافسة بلغ مجموع الموافقات لكل العروض وإعلاناتها لشركات الاتصالات نحو 427 موافقة، بينما بلغت الموافقات لمزودي خدمة الانترنت نحو 32 موافقة.



أما في شأن تراخيص الهيئة، فقد بلغ عدد الموافقات المتعلقة بها نحو 38 موافقة من بينها 37 موافقة بتأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر، وموافقة واحدة في مجال الاتصالات الحديثة «اس ام اس».



أما أرقام عدد الموافقات لمراجعي وزارة التجارة والصناعة الصادرة من قسم التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة فقد بلغت 360 موافقة تجارية في 2021 من بينها 88 موافقة في الربع الأول من العام، و67 موافقة بالربع الثانية، و97 موافقة في الربع الثالث، و108 موافقات في الربع الرابع.

وأظهرت الأرقام أن عدد التراخيص الصادرة من قسم التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة بلغ 18 ترخيصا قي 2021 من بينها ترخيص واحد للرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، و3 تراخيص لتقديم خدمات شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية، و14 ترخيصا بالأسس والضوابط التنظيمية لمراكز الانترنت لنشاط تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر.



7875 برج اتصالات تغطي الكويت



ذكر التقرير ان عدد أبراج الاتصالات اللاسلكية التي تغطي الكويت لدى الـ 3 شركات الكبرى بلغ نحو 7875 برج اتصالات، 45.4% منها لدى شركة واحدة بواقع 3575 برج اتصالات، و2405 أبراج لدى شركة أخرى، و1895 لدى شركة ثالثة.



663.7 ألف مشترك بـ 5G



أظهرت البيانات أن إجمالي عدد مشتركي شبكة الجيل الخامس (5G) خلال 2021 بلغ نحو 663.78 ألف مشترك، 48.6% منهم بواقع 322.65 ألف مشترك لدى شركة واحدة فقط، فيما يتوزع بقية المشتركين على شركتين أخريين.