جددت solutions by stc، الذراع التقنية لشركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة لقطاع الشركات، التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال الإعلان عن مجموعة من الباقات المبتكرة من خلال منصة «Tajer»، الحل المتكامل، الذي يهدف لدعم المؤسسات بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، من خلال توفير منصة متكاملة للتجارة الالكترونية.



ويقدم تطبيق Tajer مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة لإعداد منصات تجارة إلكترونية تعمل بكامل طاقتها وبكل سهولة ويسر، بما في ذلك مواقع الويب المصممة مسبقا والجاهزة للاستخدام ونقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني.

وسيوفر الحل الذي تقدمه solutions by stc للشركات الصغيرة والمتوسطة منصة فعالة من حيث التكلفة ومبسطة لتمكين رحلات التحول الرقمي الفريدة بما يسمح بدمج الميزات الرئيسية التي ستساعد الشركات في تسهيل عملياتها بشكل أكثر كفاءة.

وفي بيان لها، قالت الشركة: «بالنظر إلى تداعيات الوباء على الشركات المحلية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أطلقت solutions by stc سلسلة من مبادرات الدعم والحلول الفعالة من حيث التكلفة».

ولفتت: «في عام 2021، أطلقنا منصة Tajer لأصحاب الأعمال مع تقديم خصومات خاصة وأسعار شهرية معقولة».



ومن هذا المنطلق، تعمل solutions by stc الآن على تعزيز المبادرة من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استكشاف منصة Tajer وميزاتها المبتكرة.

وتتماشى هذه المبادرة مع مهمة الشركة المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة والحلول القائمة على المنصات السحابية التي تستفيد من أحدث التقنيات المتاحة في العالم الحديث.

وتهدف الشركة لمواصلة دعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات داعمة ومبتكرة ومتنوعة وعبر حلول فعالة من حيث التكلفة بما يسهم في تمكين القطاع الخاص، وبما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.