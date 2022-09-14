محمود عيسى



تراجعت الكويت للمركز الأخير إقليميا وخليجيا على مؤشر مجلة «ميد» للمشروعات التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ـ مينا ـ خلال أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمتها 28 مليون دولار فقط مقارنة مع 84 مليون دولار في يوليو الذي سبقه ولتسجل تراجعا بنسبة 66.6%، كما كانت قد تراجعت في الشهر المذكور بنسبة 12.5% عما كانت عليه قيمة ترسيات العقود في يونيو والتي بلغت عندئذ 96 مليون دولار.



وقالت المجلة إن الكويت لم تنفرد بهذا التراجع في قيمة العقود، بل إن دول الخليج ككل سجلت في الشهر المذكور تراجعا حيث لم تتجاوز قيمة الترسيات الإجمالية في أغسطس من هذا العام 2.58 تريليون دولار، منها 1.52 تريليون دولار في السعودية التي قالت المجلة إنها تبقى قوة مؤثرة في سوق العقود والمشاريع الإقليمية.



وتلتها قطر والإمارات في المركزين الثاني والثالث بعقود قيمتها 521 مليون دولار و314 مليون دولار على التوالي، فيما جاءت البحرين وعمان في المركزين الرابع والخامس على التوالي بعقود قيمتها 120 مليون دولار و80 مليون دولار، وجاءت الكويت في المركز السادس بعقود قيمتها 28 مليون دولار.



وقالت المجلة إن مصر تصدرت التصنيف الإقليمي بعقود بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، فيما أرست إيران عقودا بقيمة 502 مليون دولار.