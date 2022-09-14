أحمد مغربي



واصلت الكويت رفع مستويات إنتاجها النفطي بواقع 37 ألف برميل يوميا خلال أغسطس الماضي ليصل الى مستوى 2.810 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) التي اعتمدت على المصادر الثانوية، بينما قامت الكويت بإبلاغ المنظمة بأنها رفعت مستويات الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 43 ألف برميل ليصل الى 2.811 مليون برميل.



وتأتي زيادة إنتاج الكويت النفطي تنفيذا لقرار تحالف «أوپيك+»، وإجمالا ارتفعت مستويات إنتاج دول «أوپيك» بنحو 618 ألف برميل يوميا ليصل الى 29.65 مليون برميل يوميا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بإنتاج بلغ 29 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو الماضي.



وذكرت «أوپيك» أن عدد أبراج الحفر العاملة في الكويت شهدت خروج برج حفر ليبلغ الإجمالي 27 برج حفر في البلاد.



وبالنسبة لمتوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية العام، قالت «أوپيك» إنه بلغ 106.24 دولارات للبرميل خلال 2022، مقارنة مع متوسط سعر للبرميل الكويتي خلال 2021 قد بلغ 66.40 دولارا للبرميل، وقد شهد برميل النفط الكويتي انخفاضا خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ 103.82 دولارات مقارنة مع سعر بلغ 109.19 دولارات للبرميل خلال شهر يوليو.



نمو الطلب العالمي



وفي سياق تقرير منظمة «أوپيك» الصادر أمس، فقد أبقت المنظمة على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستندة إلى مؤشرات أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.



وقالت «أوپيك» في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 ملايين برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي، وانتعش استهلاك النفط من المستويات المنخفضة التي بلغها في أثناء الجائحة، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار وتفشي فيروس كورونا في الصين قللا من توقعات النمو لعام 2022.



وتتوقع «أوپيك» الآن أن يتجاوز استهلاك النفط في عام 2023 معدل الاستهلاك في 2019، بعد أن قالت هذا العام إنها توقعت حدوث ذلك في عام 2022، وذكرت أنه من المتوقع أن يكون الطلب على النفط في عام 2023 مدعوما بالأداء الاقتصادي الذي لا يزال قويا في الدول المستهلكة الرئيسية، فضلا عن التحسينات المحتملة في قيود كوفيد-19 والضبابية الجيوسياسية.



وأظهر التقرير الشهري لـ «أوپيك» أن إنتاج المنظمة سجل زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس، إذ ارتفع بمقدار 618 ألف برميل يوميا ليصل إلى 29.65 مليون برميل يوميا، على الرغم من أن الكثير من هذا يرجع إلى تعافي الإمدادات الليبية من انقطاع الإنتاج.