علي إبراهيم



تستمر جهود الدولة في مكافحة آفة المخدرات ومنعها من منابعها عبر محاربة كافة المصادر المحتملة لتواجدها، لتدخل وزارة الصحة على خط المواجهة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك لمنع دخول المواد التي يكثر استخدامها في صنع المؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة إلى البلاد إلا بإذن من الصحة.

وفي هذا الصدد، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات جمركية حملت الرقم 84 لسنة 2022 بشأن السلائف والكيماويات التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة الدولية (القائمة الحمراء).

جاء ذلك بعد مخاطبة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالإنابة د.بثينة المضف لإدارة الجمارك بأن قائمة تلك المواد يتوجب عند استيرادها أو تصديرها حصول الجهة المصدرة أو المستوردة على إذن استيراد من وزارة الصحة.

وتضمنت القائمة التسميات الكيميائية والمرادفات والتسميات التجارية للمواد المدرجة تيسيرا للتعرف السريع على جميع المواد المجدولة، حيث تضمنت المواد المجدولة في الجدولين الأول والثاني نحو 30 مادة.