إيماناً من البنك التجاري الكويتي بأهمية تدريب وتأهيل موظفيه وإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، أطلق البنك برنامجه التدريبي الأول لموظفيه بالتعاون مع منصة فو، والتي تعتبر أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاستقطاب ودعم المواهب الشابة.



هذا، وقد تم إطلاق البرنامج بحضور صادق عبدالله، مدير قطاع الموارد البشرية في البنك. واستمر البرنامج لمدة خمسة أيام تحت عنوان «التحدث إلى الجمهور» و«أنت والكاميرا» حيث ركز على تطوير مهارات الموظفين في مجالين، الأول يتعلق بالإعلام والثاني يهتم بفن الخطابة، حيث تدرب الموظفون على التحدث بطلاقة واحترافية أمام الكاميرا والحضور.



وفي هذا الصدد، قال صادق عبدلله: سعداء بالتعاون مع منصة فو لأن هذا التعاون يستفيد منه موظفو البنك ويسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم في فن الخطابة وعند التحدث للجمهور، خاصة عند التواصل مع العملاء عبر العديد من الوسائل المرئية والمسموعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوها في هذا الصدد بأن المدربين المخضرمين والمحترفين الذين أشرفوا على البرنامج قد ساعدوا الموظفين على تطوير قدراتهم ضمن منصة شبابية حاضنة للمواهب.



وبدعم من البنك التجاري، استعانت منصة فو بمدربين محترفين محليين وإقليميين للمشاركة في البرنامج التدريبي مثل محمد القحطاني، بطل سعودي دولي في فن الخطابة ومتحدث في بطولة توستماسترز الدولية، ومناير القلاف، مقدمة البرامج التلفزيونية الكويتية، وذلك لتمكين الموظفين من الاستفادة من خبراتهم الميدانية والعملية على أرض الواقع.



من جهتها، قالت ريهام العيار الرئيس التنفيذي لمنصة فو: نحن نؤمن بأهمية التعاون، ولاسيما مع القطاع الخاص.

ومن خلال هذا البرنامج سنشهد على انطلاق مواهب كويتية شابة في هذا القطاع، ولذلك يشرفنا أن ندعم جهود تطوير موظفي البنك التجاري، مؤكدة في هذا الصدد أن منصة فو عبارة عن منصة لصقل المواهب الكويتية في جميع القطاعات بهدف تعزيز إمكانات الشباب وتأمين مستقبلهم. وأضافت انه من خلال هذه المبادرات سنساعد في إعداد جيل قادم من المواهب المهنية المؤهلة تأهيلا عاليا.



وفي نهاية البرنامج التدريبي عبر المشاركون عن مدى استفادتهم من هذه الدورة على الصعيد الشخصي والمهني، وفي الختام قام صادق عبدالله بتكريم الموظفين ووزع الشهادات عليهم وشكرهم على التزامهم بأوقات البرنامج التدريبي.