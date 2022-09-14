بشرى شعبان



كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوافدة ونائب المدير العام للعمالة الوطنية سلطان الشعلاني أن عدد المتدربين الذين شاركوا في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 بلغ 260 طالبا وطالبة، موضحا أن عدد المؤسسات والشركات التي شاركت في استقبال المتدربين بلغ 30 شركة.



وبين الشعلاني في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن برنامج التدريب الصيفي الميداني للطلبة في الشركات الخاصة امتد لمدة شهر وتحديدا خلال الفترة من 17/7/2022 إلى 16/8/2022، وقد استهدف طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة في التعليم الجامعي بالإضافة إلى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية وطلبة المرحلة الثانية من الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عامين دراسيين.



وعن أهداف المشروع، قال الشعلاني إنه يهدف إلى خلق روح التحدي وحب العمل لدى الشباب والتأكيد على أهمية التدريب في الجهات غير الحكومية لحثهم نحو العمل بها مستقبلا، إلى جانب تهيئة الطلبة مهنياً للعمل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تقوية وبناء مهارات وقدرات الطلبة وتدعيم ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من دخول بوابة العمل في القطاع الخاص، وبموازاة ذلك تقديم صورة واضحة لمسؤولي القطاع الخاص عن العمالة الوطنية للتعرف على قدراتهم وإمكاناتهم العملية.



وأكد أن الوزارة تحرص على تنظيم هذا المشروع كل عام من أجل تحقيق الأهداف وصقل مهارات المتدربين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال والمتدربين عبر الخدمات التي تقدمها الهيئة.