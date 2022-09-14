عقدت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية بالدول العربية اجتماعها الاول امس لإعداد قانون استرشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.



وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية د. مها بخيت في تصريح صحافي لها على هامش الاجتماع ان اللجنة ستناقش على مدى يومين مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي اقترحته الجزائر ووافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر 2021.



وأضافت انه تم تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول العربية لمناقشة مشروع القانون لوضع اطار تشريعي للدول العربية التي «ليس لديها تشريعات لحماية الاطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة».



وأوضحت بخيت أن هذا الموضوع محل اهتمام من الدول العربية والمجتمع الدولي خاصة أن القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف أكدا ضرورة حماية الاطفال، مبينة ان النزاعات المسلحة اظهرت ان اكثر ضحاياها الاطفال وهم الفئة الأضعف في النزاعات سواء في زمن السلم أو الحرب.



وشاركت الكويت في هذا الاجتماع بوفد من وزارة الداخلية ضم العقيد سعود العامر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية والرائد حقوقي محمد الرومي من الادارة العامة للشؤون القانونية.