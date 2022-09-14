"شؤون الانتخابات" أبلغت المرشحين المشطوبين

شطب 15 مرشحاً من المسجلين

أسباب شطب المرشحين تنوعت بين قضايا مالية وأخرى جنائية وترديد الخطاب وغيرها والفرصة متاحة للجميع بالطعن أمام القضاء

لن يتم نشر أسماء المرشحين المشطوبين .. رسمياً

«المسيء» لم يتضمن نصاً على رد الاعتبار

مريم بندق



قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تم شطب 15 مرشحا ومنعهم من استكمال إجراءات الترشح، وان المشطوبين أصبحوا 14 بعد انسحاب احد المرشحين أول من أمس الاثنين.

هذا، وأبلغت إدارة شؤون الانتخابات المرشحين المشطوبين هاتفيا صباح أمس.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه ستتم اتاحة فرص التقاضي لجميع الراغبين في الطعن بقرار الشطب مع إعلان الأحكام النهائية قبل وقت كاف من موعد التصويت المحدد في 29 الجاري. وأضافت أن أسباب الشطب تنوعت ما بين قضايا مالية وأخرى جنائية وترديد الخطاب «كفى عبثا».

هذا، وذكرت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن قائمة المشطوبين الـ 15 لا تتضمن أسماء من لم تصدر بشأنهم أحكام نهائية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بمن فيهم الموقوفون على ذمة المشاركة في التشاوريات الفرعية ومنهم مرزوق الخليفة.

وأوضحت أن القانون رقم 35 لسنة 2016 والذي ينص على أنه «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء أو الذات الأميرية». والمعروف باسم «قانون المسيء» لم يتضمن نصا على رد الاعتبار.

وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قانون الانتخاب لم ينص على أن يتم نشر أسماء المرشحين المشطوبين، لذلك تم إبلاغ المرشحين المشطوبين مباشرة حتى يتمكنوا من الحصول على نسخة من القرار الوزاري الصادر بالشطب ليتمكنوا من تقديم الطعن امام القضاء في حال رغبتهم بذلك.

"شؤون الانتخابات" أبلغت المرشحين المشطوبين

علمت "الأنباء" أن إدارة شؤون الانتخابات أبلغت المرشحين المشطوبين هاتفيا صباح اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن فرصة الطعن على قرار الشطب متاحة لهم في المحكمة الكلية.

وقالت المصادر ان الشطب شمل مرددي الخطاب.

شطب 15 مرشحاً من المسجلين

علمت "الأنباء" انه تم شطب 15 مرشحاً ومنعهم من استكمال إجراءات الترشح.

أسباب شطب المرشحين تنوعت بين قضايا مالية وأخرى جنائية وترديد الخطاب وغيرها والفرصة متاحة للجميع بالطعن أمام القضاء

علمت "الأنباء" أن أسباب الشطب تنوعت ما بين قضايا مالية وأخرى جنائية و ترديد الخطاب "كفى عبثاً"، و الفرصة متاحة للجميع بالطعن أمام القضاء .

لن يتم نشر أسماء المرشحين المشطوبين .. رسمياً

ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن قانون الانتخاب لم ينص على أن يتم نشر أسماء المرشحين المشطوبين ، لذلك تم إبلاغ المرشحين المشطوبين مباشرة حتى يتمكنوا من الحصول على نسخة من القرار الوزاري الصادر بالشطب ليتمكنوا من تقديم الطعن امام القضاء في حال رغبتهم بذلك.

«المسيء» لم يتضمن نصاً على رد الاعتبار

أوضحت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن القانون رقم 35 لسنة 2016 والذي ينص على أنه «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء أو الذات الأميرية» والمعروف باسم «قانون المسيء» لم يتضمن نصاً على رد الاعتبار .

وقالت المصادر إن شطب المرشحين الـ 15 لا يتضمن أسماء من لم تصدر بشأنهم أحكام نهائية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.