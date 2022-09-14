بحضور ممثلي وزارة الشؤون عقدت جمعية الكاريكاتير الكويتية اجتماع جمعيتها العمومية لسنة 2021 مساء الاثنين الماضي، بحضور مجموعة من الفنانين والفنانات أعضاء جمعية الكاريكاتير، وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري، كما تمت تزكية مجلس إدارة الجمعية برئاسة الفنان الزميل محمد ثلاب، وعضوية كل من:



- سامي الخرس (نائب الرئيس)



- سارة النومس (أمين الصندوق)



- بدر المطيري (أمين السر)



- زينب دشتي (رئيس قسم الأنشطة والدورات)



- محمد القحطاني (رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام)



- أمل البقشي (رئيس قسم الكوميكس والمانجا).



وخلال الاجتماع تم فتح باب النقاش حول مقترحات وخطط الجمعية المستقبلية، وشارك الفنانون الحضور في إبداء آرائهم وتطلعاتهم لتطوير أنشطة وأداء الجمعية بما يسهم في تعزير دورها في المجتمع.



حضر الاجتماع مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون خالد القحطاني، الذي أشاد بدور جمعية الكاريكاتير في السنوات الأخيرة وتميزها، موجها الشكر



إلى رئيس الجمعية وجميع أعضائها من الفنانين، كما أثنى على



الحضور لتفاعلهم المستمر مع أنشطة الجمعية.