شارك سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي بتسجيل تعزية السفارة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك في المراسم المقامة في قصر لانكستر في العاصمة البريطانية (لندن).



وجاءت مشاركة السفير العوضي بناء على دعوة من وزارة الخارجية البريطانية لمشاركة البعثات الديبلوماسية في تقديم واجب العزاء في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.



وسجل السفير العوضي في كتاب التعزية المفتوح في القصر لتلقي رسائل التعازي كلمة جدد فيها الاعتزاز بالعلاقة الوطيدة التي جمعت أصحاب السمو حكام الكويت مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية على مدى العقود السبعة الماضية والتي تبين عمق تلك العلاقة وقوة وشائج الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين.