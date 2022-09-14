مريم بندق



أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية أقر اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالسماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين.



وأوضحت المصادر ان الكويتيين الذين يعملون في الحكومة يمكنهم العمل في وظيفة اخرى بالقطاع الخاص خارج أوقات العمل الرسمي بعد ابلاغ جهة عملهم بذلك وأخذ الموافقة.



وردا على سؤال حول أحقية المتقاعدين في العمل بعد التقاعد أجابت المصادر: نعم يمكنهم العمل بشرط ابلاغ التأمينات الاجتماعية بذلك وفي هذه الحالة يتوقف معاشهم الشهري من التأمينات مع استمرار استقطاع اقساط التأمينات الاجتماعية التزاما بأحكام القانون الخاص بها.



وحول زيادة القرض الحسن للمتقاعدين من 7 أضعاف الراتب إلى 21 أجابت المصادر هذا مقترح مرفوع للتأمينات.