قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن نسب الإشغال لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية ارتفعت عن معدلاتها السابقة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت تلك النسبة بين 85% و90%.



وعلى صعيد متوسط القيمة الايجارية بالعقار الاستثماري، فقد اوضح تقرير «بيتك» انها ارتفعت قليلا للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 279 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022 بنسبة 0.8% عن الربع السابق له وبنسبة 2.2% على أساس سنوي.



وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط السعر 301 دينار في الربع الثاني دون تغير ربع سنوي فيما ارتفع بشكل طفيف أي 0.3% على أساس سنوي، مع استقرار أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان فيما ارتفع المتوسط في بنيد القار 1.7% على أساس سنوي.



بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 298 دينارا دون بزيادة 1.3% عن الربع الأول وبنسبة 6% على أساس سنوي، مرتفعة في منطقة السالمية إلى 300 دينار بزيادة 3.4% ربع سنوي وبنسبة 8.1% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي إلى 270 دينارا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وفي الجابرية إلى حدود 310 دنانير بنسبة 6.9% على أساس سنوي.



كما ارتفعت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى نحو 276 دينارا بزيادة 1.6%% على أساس ربع سنوي و2.6% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية وخيطان يسجل متوسط الإيجار 268 دينارا بزيادة 0.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي تصل إلى 300 دينار بزيادة 5.3% على أساس سنوي.



بينما زاد متوسط الإيجار في محافظة الأحمدي إلى 241 دينارا بنسبة 0.4% عن الربع الأول ودون تغير على أساس سنوي، مع زيادة محدودة لبعض مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة وتصل فيها إلى 250 و240 دينارا بزيادة 5.3% و1.1% في حين تراجعت في المهبولة حين بلغ 215 دينارا بنسبة انخفاض 5.5% على أساس سنوي.



فيما ارتفع متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير مسجلا 295 دينارا كما في منطقة صباح السالم بنسبة سنوية قدرها 7.3%، في حين لم يشهد تغيرا في محافظة الجهراء مسجلا 270 دينار بنهاية الربع الثاني 2022.



وفيما يتعلق بالشقة ذات غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا فقد أوضح التقرير ان متوسط قيمتها الايجارية ارتفع إلى 209 دنانير بنسبة 0.7% على أساس ربع وبنسبة 2.0% سنوي مدفوعة بزيادة في أغلب المحافظات.



ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 331 دينارا بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بزيادة طفيفة 0.3% على أساس سنوي، وعلى مستوى محافظة حولي ارتفع متوسط القيم الإيجارية إلى 328 دينارا بزيادة سنوية 5.4% مع ارتفاع أغلب المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 330 دينار ومنطقة حولي إلى 300 دينار.



وعلى مستوى محافظة الفروانية بلغ متوسط القيمة الإيجارية 306 دنانير بزيادة سنوية 2.3% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 330 دينارا بزيادة 4.8% على أساس سنوي، وفي خيطان والفروانية إلى 298 دينارا بزيادة سنوية 0.8%، وفي محافظة الأحمدي لهذه المساحة بلغ المتوسط 271 دينارا دون تغير سنوي.



ويصل متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة مبارك الكبير إلى حدود 325 دينارا بنسبة زيادة 6.6% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ المتوسط إلى 300 دينار دون تغير سنوي كما في نهاية الربع الثاني 2022.



السكن الخاص



أوضح تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية لعقارات السكن الخاص في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2، قد استقر على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 484 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 6.6% على أساس سنوي.

ويصل المتوسط في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني إلى 575 دينارا دون تغير عن الربع الأول، بالتالي تباطأ الارتفاع السنوي مسجلا 11.6% مقابل زيادة 15.4% في الربع الأول، ويبلغ في محافظة حولي 520 دينارا دون تغير عن الربع الأول وتباطأت الزيادة في متوسط القيمة الإيجارية 2.6% مقابل 5.7% بنهاية الربع الأول.

ويبلغ في محافظة الفروانية 389 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي، وتعد أعلى 4.9% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 433 دينارا لذات المساحة ومازالت تشهد زيادة سنوية 10% للربع الثاني على التوالي.



ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الأحمدي 375 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي فيما تعد أعلى بشكل طفيف 0.4% على أساس سنوي، أما في محافظة الجهراء يبلغ متوسط السعر 348 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين يعد أدنى 0.7% على أساس سنوي مسجلا نفس التراجع للربع الثاني على التوالي.



القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، لم يسجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات زيادة على أساس ربع سنوي حين بلغ 895 دينارا في حين شهد زيادة 6.7% على أساس سنوي.



فيما يصل في محافظة العاصمة إلى 1.050 دينارا دون تغير ربع سنوي، فيما شهد زيادة نسبتها 9.3% على أساس سنوي، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة حولي إلى 958 دينارا دون تغير ربع سنوي وبزيادة 4.9% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية تسجل 730 دينارا دون تغير ربع سنوي بينما يعد مرتفعا 5.0% على أساس سنوي.



ولم يشهد متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة من السكن الخاص في محافظة الأحمدي تغيرا ربع سنوي مسجلا 700 دينار في الربع الثاني فيما زاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بينما يصل المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 816 دينارا دون تغير عن الربع الأول وبزيادة تصل 10.3% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 630 دينارا.



العقارات التجارية



أما على صعيد متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي، قال التقرير إنه يسجل متوسطا قدره 25 دينارا للمتر المربع منخفضا 2.0% على أساس سنوي وبحدود 1.5% على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 و30 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات ويزيد على ذلك إلى 31 دينارا في مواقع متميزة.



ويصل المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة إلى 30 دينارا للمتر المربع منخفضا 1.7% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي يصل إلى 27 دينارا منخفضا 1.8% سنويا ويصل في السالمية إلى 29 دينارا منخفضا 1.7% على أساس سنوي. وتراجع في الفروانية بنسبة 1.6% على أساس سنوي حين بلغ 31 دينارا وفي خيطان انخفض بنسبة 3.4% حين بلغ متوسط السعر 28 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022.

ويبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 10 دنانير على مستوى المحافظات منخفضا 8.1% على أساس سنوي وبحدود 4.3% ربع سنوي، ويبلغ 13 دينارا لبعض مناطق محافظة العاصمة منخفضا 7.4% على أساس سنوي.



وفي المناطق التجارية في منطقة حولي، يبلغ المتوسط 10.5 دنانير منخفضا 8.7% على أساس سنوي، وإلى 11.5 دينارا في السالمية متراجعا 8% على أساس سنوي، كما يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 11.5 دينارا متراجعا 11.5% على أساس سنوي، ويقل عن ذلك في منطقة المنقف عند 7.8 دنانير منخفضا 8.8% على أساس سنوي، ويسجل في منطقة الفروانية 12 دينارا متراجعا 7.7% على أساس سنوي.



وتختلف القيمة الإيجارية في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار حيث يسجل المتوسط 7 دنانير للمتر المربع على مستوى المحافظات منخفضا 13.7% على أساس سنوي، مع تراجعه في منطقة المدينة بمحافظة العاصمة إلى 9.5 دنانير بنسبة 2.6% ويصل في منطقة حولي إلى 7.5 دنانير دون تغير سنوي.



فيما تراجع في السالمية منخفضا إلى 8.25 دنانير بنسبة 2.9%، وفي منطقة الفروانية يبلغ المتوسط 8.5 دنانير دون تغير سنوي، كذلك في منطقة الفحيحيل يسجل المتوسط 8.25 دنانير للمتر المربع دون تغير سنوي.



883 دينارا متوسط سعر عقود المنفعة العامة للقسائم الصناعية



ذكر التقرير أن الزيادة في أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) تباطأت على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثاني ارتفاعا نسبته 1.9% عن السابق له، وبلغ متوسط السعر 883 دينارا بنهاية الربع الثاني.



وقد سجلت مستويات الأسعار زيادة في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، منها محافظة الفروانية بنسبة 1.2%، وكذلك في الأحمدي ومبارك الكبير مرتفعا 2.5% وفي الجهراء.

في حين ارتفع متوسط السعر على مستوى العاصمة 1.7% عن الربع الأول، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة 14.5%.



5 دنانير حق انتفاع المتر المربع بالمزارع



قال تقرير «بيتك» إن مستويات الأسعار في مناطق المزارع ارتفعت بنهاية الربع الثاني، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 5 دنانير بزيادة 2% عن الربع الأول، وتصل تلك الزيادة إلى 23.5% على أساس سنوي، وارتفعت في المواقع مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى 5.1 دنانير للمتر بزيادة 6.3% على أساس ربع سنوي و53% على أساس سنوي، فيما لم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف تغيرا في الربع الثاني عن الاول مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع، وتعد أعلى بنسبة 34.4% سنويا.

أما المواقع مساحة 150 ألف متر فسجلت 7.8 دنانير للمتر دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وسجلت مستويات الأسعار في المواقع مساحة مليون متر مربع حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أو سنوي.



وارتفع متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي إلى 4.8 دنانير بنسبة 3.2% عن الربع الأول وتعد اعلى 35.2% على أساس سنوي، وفي الجهراء ارتفع متوسط السعر إلى 5.1 دنانير في الربع الثاني بنسبة 1.5% عن الربع الاول، وأعلى بنسبة 18.7% سنويا.



ويبلغ متوسط سعر المتر حق الانتفاع لمساحة مليون متر مربع في مواقع مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية حوالي 3.7 دنانير للمتر، ومتوسط السعر حق الانتفاع في مواقع مزارع الأبقار مساحة 150 ألف متر مربع حوالي 1.2 مليون دينار.



أما مواقع المزارع في العبدلي طريق المطلاع، فإن متوسط السعر التقديري يبلغ حوالي 400 ألف دينار لحق الانتفاع للأرض مساحة 100 ألف م2، وفي منطقة الوفرة ذات مساحة 100 ألف متر مربع استقر عند 440 ألف دينار، ويصل متوسط السعر في الأراضي مساحة 50 ألف متر مربع إلى 260 ألف دينار.



25 % قفزة بأسعار حق انتفاع جواخير الأحمدي



لفت تقرير «بيتك» إلى أن مستويات الأسعار في أراضي الجواخير في محافظة الأحمدي ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2022 مقارنة عن الربع الأول، ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع مساحة 2.142 متر مربع، إلى 34 دينارا بزيادة 25% على أساس ربع سنوي مرتفعا بنسبة مقاربة سنويا.



ارتفعت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي بعدما استقرت خلال العام الماضي، وارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع مساحة 2.500 متر من جواخير كبد حدود 39 دينارا، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 81.3 ألف دينار، وارتفع متوسط السعر في المواقع مساحة 1.250 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 52 دينارا وللمواقع مساحة 1.600 متر مربع إلى 50 دينارا بزيادة 19% على أساس ربع سنوي.

ويصل متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع جواخير الهجن في كبد إلى 65 ألف دينار و80 ألف دينار لهاتين المساحتين.



وارتفعت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة، وبلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2.500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في المناطق الداخلية وإلى 50 ألف دينار في المناطق الرئيسية.