محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة «اريزتون» ان ينمو سوق معدات البناء في الكويت بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 5.5% خلال الفترة من 2022 إلى 2028، ليصل الى 450 مليون دولار، حيث اشار الى إن النمو في سوق معدات البناء يستمد الدعم بشكل رئيسي من الزيادة في الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية واللوجستيات ومنها اعتماد الحكومة الكويتية لمبلغ 7 مليارات لتمويل هذه المشاريع، فضلا عن الدعم الذي مثله الطلب من قبل قطاع النفط، وخطط البناء في الكويت لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجمعات الرياح والطاقة الشمسية.



وقد اقرت الكويت تمويل تطوير مشروع سكني باستثمارات 6.8 مليارات دولار لبناء جنوب مدينة سعد العبدالله، وهو المشروع السكني الرئيسي في سوق البناء في الكويت، إلى جانب تجديد السوق التاريخي في منطقة المباركية.



واشار التقرير الى استثمارات الحكومة الكويتية في مشاريع البناء في عام 2022، والتي تتوقع زيادة الطلب على الحفارات خلال فترة التوقعات.

وخصصت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والمستشفيات ومحطات الطاقة وبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.



ويشمل ذلك أيضا مشاريع هيدروكربونية كبرى مثل المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل المسمى حقل فارس السفلي باستثمار يصل الى 4.2 مليارات دولار.. وفيما يلي اهم النقاط الرئيسية التي تضمنها التقرير:



٭ من المتوقع أن يؤدي نمو الاستثمارات في البنية التحتية في إطار خطة التنمية الوطنية للكويت 2035، والزيادة في مشاريع الهندسة المدنية والإسكان في عام 2021، الى تعزيز الطلب على الحفارات في سوق الكويت.



٭ وقد خططت الهيئة العامة للرعاية السكنية الكويتية في عام 2021 لنحو 43 مشروعا تزيد قيمتها على 3.26 مليارات دولار وهي موزعة على مشاريع قطع أراضٍ ومبان عامة ومشاريع الطرق للمدن السكنية.



٭ خصصت شركة نفط الكويت استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار لتنفيذ 3 مشاريع، مستفيدة من الانتعاش الأخير في أسعار النفط في عام 2021.

وخصصت شركة النفط 831.7 مليون دولار لإنشاء خطوط أنابيب النفط والمرحلة الثانية من محطة مشروع حقن المياه العادمة شمال الكويت. بالإضافة إلى ذلك، تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4.75 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.



٭ في عام 2021، حدد نظام التنبؤ بالطاقة المتجددة في الكويت هدف توليد الطاقة المتجددة بنسبة 15% بحلول عام 2030. واستثمرت الحكومة 20 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في منطقة الجهراء بالكويت.



٭ من المتوقع أن يكون للنمو في صناعة النفط والغاز، وزيادة مشاريع تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد تأثير إيجابي على الطلب على معدات البناء في سوق الكويت.



٭ يعتبر نقص العمالة التحدي الرئيسي للبلاد وقد عانت صناعة الانشاءات من نقص العمالة في عام 2022 يزيد عن 20%، ويمكن ان يؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء مصحوبا بارتفاع أسعار الصلب المستخدم في صناعة البناء الى اعاقة مشاريع تطوير البنية التحتية المخطط لها في الكويت ضمن خطة التنمية الوطنية 2035.



٭ وقد استحوذت شركات زومليون وهيونداي لمعدات الانشاءات وكاتربلر ولايبهير على حصة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 24.7% من حصة السوق في الكويت في عام 2021.