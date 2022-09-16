أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة «GAIT» المتجر المتميز لمنتجات شركة آبل «Apple»، وهو خصم خاص يصل إلى 150 دينارا كويتيا على الطلب المسبق لأجهزة iPhone 14 عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.

ويبدأ العرض من اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 إلى يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء من خلال فرعي «GAIT» في مجمع الأڤنيوز ومجمع العاصمة، علما بأن الأجهزة سوف تتوافر يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022.

وعن تفاصيل هذا العرض، قالت نورا كايد مساعد المدير العام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستـــــــركارد وورلد، ماستركارد بلاتينيوم، ڤيزا سيجنتشر، ڤيزا انفينيت وڤيزا بلاتينيوم، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم 150 دينار كويتي عند استخدام بطاقة ڤيزا انفينيت الائتمانية وماستركارد وورلد وخصم 100 دينار عند استخدام فيزا سيجنتشر أو ڤيزا وماستركارد بلاتينيوم.

وتابعت كايد مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائه. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت كايد أن العرض متوافر في فرعي «GAIT» مجمع الأڤنيوز ومجمع العاصمة فقط ولا يسري العرض عبر الموقع الالكتروني لـ«GAIT»، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر لأول ٢٠٠ عميل.

ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على هذه المزايا على صفحة البنك على الإنترنت www.cbk.com أو معرفة التفاصيل بالتواصل مع خدمة العملاء عن طريق خدمة الواتس آب (1888225) أو الاتصال على نفس هذا الرقم أو زيارة أي من فروع البنك، حيث سيكون الموظفون في خدمتهم وعلى استعداد تام للإجابة عن كافة الاستفسارات.