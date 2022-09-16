303 ملايين دينار مكاسب أسبوعية سوقية.. و45.2 ملياراً القيمة الرأسمالية

تماسك أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار يدعم سوق الأسهم رغم التحديات

ارتفاعات جماعية لمؤشرات السوق بدعم من عودة الزخم الشرائي بشكل تدريجي

استقرار قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية عند 3.32 مليارات دينار



شريف حمدي



استقطبت بورصة الكويت امس تدفقات اجنبية لافتة، لتقفز بالسيولة إلى 80.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع تبلغ 113% مقارنة بجلسة اول من امس البالغة 37.7 مليون دينار.



وجاءت هذه السيولة في إطار المراجعة الدورية لأوزان اسهم بورصة الكويت لكل من مؤسسة فوتسي راسل ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة (S&P)، وتركزت السيولة حول الأسهم المنضمة للمؤشرين العالميين وفي مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استأثر بـ 22.8 مليون دينار تمثل 28.3% من الإجمالي وارتفع السهم بنسبة 1.3%.



تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 13.2 مليون دينار تمثل 16.4% من السيولة وارتفع السهم بنسبة 0.3%، ثم جاء ثالثا سهم شركة اجيليتي بسيولة تقدر بـ 5.7 ملايين دينار وارتفع السهم بنسبة 0.25%، تلاه سهم شركة طيران الجزيرة بـ 5.4 ملايين دينار وارتفع السهم بنسبة 2.3%، وكذلك ارتفع سهم شركة المباني بـ 6% بعد استحواذه على 4.5 ملايين دينار.



ورغم التحديات العالمية المتمثلة في ارتفاع اسعار الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة وغير المسبوقة عالميا، إلا أن بورصة الكويت تتمتع بالعديد من المقومات الايجابية التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين بمختلف شرائحهم، ابرزها استمرار بقاء سعر برميل النفط الكويتي عند مستوى 100 دولار، فضلا عن النتائج المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي سواء للبنوك او الشركات، وسط توقعات بمواصلة نمو النتائج المالية بنهاية الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء.



وعلى مستوى أداء بورصة الكويت الاسبوعي، عادت المؤشرات للارتفاع الجماعي بعودة الزخم الشرائي بشكل تدريجي بعد فترة من التوجه البيعي، خاصة على الأسهم القيادية بعد ان شهدت تراجعات في مستوياتها السعرية جعلتها جاذبة للشراء من قبل الصناديق والأفراد على حد سواء.



وبعودة الشراء وارتفاع مؤشرات السوق، حققت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 0.7%، بمكاسب 303 ملايين دينار، لتصل القيمة السوقية إلى 45.2 مليار دينار ارتفاعا من 44.9 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وبارتفاع السيولة أمس، قفزت المحصلة الأسبوعية بنسبة 15% بإجمالي 224 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار ارتفاعا من 194 مليون دينار بمتوسط يومي 39 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن حجم السيولة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 10.5 مليارات دينار وهو معدل ايجابي لأقل من 9 اشهر بالمقارنة مع العام الماضي الذي شهد تدفق سيولة تقدر بـ 13 مليار دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 1.2%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 980 مليون سهم مقابل 968 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% بمكاسب 62 نقطة ليصل إلى 8482 نقطة ارتفاعا من 8420 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.4% بإضافة 25 نقطة ليصل إلى 5782 نقطة ارتفاعا من 5757 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.6% بمكاسب 51 نقطة ليصل إلى 7606 نقطة ارتفاعا من 7555 نقطة.



في سياق آخر، استقرت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الأسبوعية عند 3.32 مليارات دينار، وفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 14 سبتمبر الجاري.



وجنحت تعاملات الاجانب إلى البيع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت نسب الملكيات في أسهم 4 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، فيما ارتفعت نسب الملكيات في بنكين هما بنك الكويت الدولي (KIB)، وبنك برقان، واستقرت في 3 بنوك هي التجاري والبنك الأهلي والبنك الأهلي المتحد.