فهد حميد الدين: شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين الجهات الرائدة بالسعودية والكويت

الشراكة تعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية صاعدة وتفتح آفاقاً استثمارية للشركات الكويتية

أنس الرواس: التسهيل على المواطنين والمقيمين لقضاء مناسك العمرة والتعريف بخدمات «مقام»

ياسر العطاف: إقبال السياح من الكويت إلى المملكة يشهد تغيراً بشكل إيجابي كل عام

مناور الشمري: نشهد قفزة كبيرة في أعداد الكويتيين الذين سافروا للسياحة في المملكة



علي إبراهيم



دشنت الهيئة السعودية للسياحة اجتماعاتها في الكويت، ثاني محطات جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعرض من خلالها الهيئة وشركاؤها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها السعودية في صناعة السياحة.



وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.



ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في الكويت الى المشاركة في الاجتماعات التي نظمتها في فندق فورسيزون، والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية.



ويشارك مع الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية كوزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحي، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، وكروز السعودية، ومدل بيست، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.



وشارك في اللقاء أكثر من 180 شريكا للهيئة عقدوا اجتماعات ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك.



وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميدالدين، قائلا: «أطلقنا اليوم شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين الجهات الرائدة في صناعة السياحة والسفر بالسعودية والكويت، بما يعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية صاعدة، ويفتح آفاقا استثمارية جديدة لشركات السياحة الكويتية، تسعى لاستقطاب شرائح أكبر من الزوار، بعد السماح للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي بإصدار التأشيرات الالكترونية».



يذكر أن الجولة الترويجية التي تنظمها الهيئة السعودية للسياحة تضم ثلاث مدن خليجية أخرى حيث تنظم اجتماعات تجارية في كل من مدينة الدوحة يوم 13 سبتمبر، تليها دبي في 15، ومسقط في 18 من الشهر نفسه.



من جانبه، قال مستشار تطوير أعمال العمرة، في وزارة الحج والعمرة بالسعودية، د.أنس الرواس، إن الجولة الترويجية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الشركات بالكويت، إذ تم الرد على جميع الاستفسارات التي من شانها أن تسهل على المواطنين، بالإضافة إلى المقيمين في قضاء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر، عبر تسهيل كل الإجراءات المطلوبة للحصول على الفيزا وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الحج الممثلة في محرك الحجز المركزي السعودي «مقام».



وأشار الرواس إلى أن أبرز محاور النقاشات مع الشركات الكويتية العاملة في قطاع السياحة كانت تتمحور حول كيفية أن تكون الشركات رافدا ومسهلا لقدوم العدد الأكبر من المواطنين والمقيمين من الكويت إلى المملكة، حيث أوضحنا لهم أن وزارة الحج والعمرة ممثلة في «مقام» تقوم بتعريف الشركة بالإجراءات المطلوبة ناهيك عن آليات إضافة الشركات الراغبة في خدمة ضيوف الرحمن وخاصة المعنية بمناسك العمرة بـ «مقام».



بدوره، قال ممثل مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية، ياسر العطاف، إن هدف الزيارة الترويج لبرنامج اكتشف السعودية بالشراكة مع هيئة السياحة السعودية، والترويج للقطاع السياحي بشكل عام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإقبال طيب من دول مجلس التعاون وخصوصا من الكويت، معربا في الوقت ذاته عن أمله بوجود شراكات أكبر في المستقبل القريب، وذكر أن إقبال السياح من الكويت إلى السعودية يشهد تغيرا بشكل إيجابي كل عام.



من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «ITL» العالمية للسياحة والسفر فرع الكويت مناور الشمري إن الإقبال من الكويت على السياحة في السعودية يشهد قفزة كبيرة في أعداد السياح من الكويت إلى المملكة.



وأضاف ان «المملكة دولة شقيقة وترتبط مع الكويت بعلاقات اجتماعية على المستوى الأسري والعائلي، ناهيك عن الأماكن المقدسة وارتباطها بأداء الحج والعمرة، ولو استثنينا هؤلاء الأشخاص من الأعداد الإجمالية سنجد أن هناك قفزة كبيرة في أعداد الكويتيين الذين سافروا للسياحة».



وذكر أن السياحة في السعودية تشكل قيمة مضافة لقطاع السياحة الكويتي، خصوصا أن القطاع في الكويت يركز على السياحة من الكويت إلى الخارج، والسعودية قريبة منا جدا ونتشابه في الطباع وما يستهدفه الكويتي لقضاء إجازة بسيطة غير مكلفة وقريبة سواء بالطيران أو السيارة، وبالتالي ستكون قوة إضافية لسوق السفريات بالكويت.



وذكر أن «ITL» حصلت على اتفاقية لتكون وكيلا معتمدا لهيئة السياحة السعودية في الكويت، بهدف تقديم المعرفة والتفاصيل عن المنتجات السياحية السعودية وكيفية تسويقها وتوصيلها إلى العملاء في الكويت، بصورة مبسطة وبطريقة مريحة ليقضي إجازة أو تجربة ممتازة في السعودية، خصوصا أن لديهم منتجات ومستوى عال من الخدمة بخيارات متعددة.