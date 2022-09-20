نجح فريق جازو للسباقات GR في رسم الابتسامة على وجوه جمهوره على أرضه بعد أن حقق الفوز بالمركزين الأول والثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ«هايبرد» العالية الأداء في سباق فوجي 6 ساعات، محتفلا بأسلوب مميز بعودة بطولة العالم للتحمل (WEC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى اليابان على حلبة فوجي سبيد واي الدولية (Fuji Speedway) للمرة الأولى منذ عام 2019.



وعزز فريق جازو للسباقات التحدي والمنافسة محتفلا بعودة البطولة إلى وطنه، من خلال تحقيقه الفوز على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» العالية الأداء في أول ظهور علني لها في اليابان.

وبحصول الفريق على أقصى عدد من النقاط بعد الفوز بهذا السباق، تخطو شركة تويوتا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بصدارتها في فئة المصنعين، موسعة بذلك الفارق إلى 26 نقطة.



وقدم السائقون سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هوريكاوا، أداء نظيفا على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 8، ليحققوا فوزهم الثاني هذا الموسم، ويضيفوه إلى فوزهم الذي حققوه في سباق «لومان 24 ساعة»، ويحققوا بذلك الفوز الثامن لهم من أصل 9 سباقات على حلبة فوجي سبيد واي.

في حين أحرز أبطال العالم مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» العالية الأداء التي تحمل الرقم 7، ليحققوا فوزهم النظيف والصعب في هذا السباق، الذي يمثل الجولة قبل الأخيرة من الموسم الحالي من بطولة العالم للتحمل (WEC).



واحتشد جمهور المشجعين المتحمسين على مدرجات فوجي سبيد واي، وفي هذا الصدد، قال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا: «في حلبة فوجي سبيد واي، كان مشجعونا يهتفون لنا، قائلين: (مرحبا بعودتكم!).

ونحن في غاية السعادة لأننا تمكنا من رد الجميل لهذا الدعم الكبير، وذلك من خلال تحقيق الفوز بالمركزين الأول والثاني، لنقول لهم نعم لقد عدنا إلى أرض الوطن مجددا. وأود أن أشكر جميع أعضاء الفريق، خاصة رئيس الفريق مايك كاموي.

شكرا لكم جميعا! لقد اختبر السائقون مجموعة متنوعة من المركبات، وأود أن أواصل العمل معهم لابتكار تقنيات تبقيهم متحمسين.

أود أيضا أن أشكر الطاقم الفني والمهندسين والزملاء في المصنع، الذين يعملون مع السائقين لصنع أفضل المركبات على الإطلاق! أما بالنسبة لمشجعي الفريق، فأود أن أشكرهم على دعمنا وتحفيزنا في الوقت الذي نواصل فيه مواجهة تحديات جديدة لتطوير والارتقاء بوسائل التنقل».



ومن المقرر أن تشهد حلبة البحرين الدولية، التي ستستضيف السباق النهائي الذي سيستمر ثماني ساعات في 12 نوفمبر، المنافسة على بطولة العالم لفئتي السائقين والمصنعين.