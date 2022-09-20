قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب للفوز على مضيفه ليون 1-0، والانفراد بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة، التي شهدت تعادل مرسيليا أمام رين 1-1 وعودة موناكو بفوز صريح من أرض مضيفه رينس 3-0 ليواصل تقدمه في الترتيب.



وسجل ميسي في الدقيقة الخامسة هدف النقاط الثلاث لسان جرمان الذي انفرد بالصدارة بعدما رفعه رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن مرسيليا.



وقال غالتييه بعد الفوز «خضنا مباراة كبيرة بمواجهة فريق صعب كان ينتظرنا خلال نقل الكرة وعدم التوازن. أعتقد أننا كنا نمتلك التوزان ونيمار منحنا ذلك». وأردف «نتابع خوض المباريات، ومن الأصعب الركض مع الكرة بدلا من دونها. كان من المهم جدا منع وصول الكرة إلى ليون.. سجلنا هدفا جميلا وكان بإمكاننا زيادة الغلة».



وأوقف سان جرمان سلسلة من 8 انتصارات تواليا لليون في مبارياته الأخيرة على أرضه، ليحقق انتصاره السادس تواليا في نفس عدد المباريات خارج أرضه هذا الموسم.