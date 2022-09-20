ظفر المنتخب الإسباني لكرة السلة بكأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009 و2011 و2015، بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 88-76 في المباراة النهائية في برلين.



واعتمد منتخب «لا روخا» على الأخوين خوانشو وويلي هيرنانغوميس (27 و14 نقطة تواليا) والمخضرم رودي فرنانديس (37 عاما) للفوز بفريق متجدد إلى حد كبير مقارنة بذلك الذي توج بطلا للعالم في العام 2019، بعد اعتزال الشقيقين باو ومارك غاسول، اذ تضمنت صفوفه 8 لاعبين فقط خاضوا غمار بطولة كبيرة.



وبعدما تأخر 47-37 في الشوط الأول من المباراة، فشل المنتخب الفرنسي وصيف بطل أولمبياد طوكيو في العودة خلال الشوط الثاني لتحقيق ثاني ألقابه الأوروبية بعد العام 2013.



ورسخ المنتخب الإسباني عقدته لنظيره الفرنسي، اذ سبق له أن فاز عليه في نهائي كأس أوروبا عامي 2011 و2015 والألعـــــاب الأولمبية عامي 2012 و2016.