

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، أهمية رفع معايير إدارة الأندية عالميا وهي ضرورية لتحسين التوازن التنافسي.



وقال انفانتينو في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام جلسة بالنسخة الثانية لدبلوم «فيفا» في نيويورك وعرضها الموقع الرسمي للفيفا الاثنين: «تحتاج الأندية لتعمل وفقا لمعايير أفضل، من الصحيح أن هناك فجوة بين عدد قليل من البلدان في أوروبا، وليس أوروبا بأكملها، ولكن عدد قليل من بلدانها وبقية العالم، ولهذا السبب أنا سعيد لأنكم تمثلون العالم بأسره»، مضيفا ما نحتاج إليه هو سد الفجوة، وهذا لن يحدث عن طريق خفض المستوى هذه الدول الأوروبية الكبرى، لأنها بحاجة أيضا إلى مواصلة النمو، لكن يتعين على بقية العالم أن ينمو كذلك وأن نضمن أن يكون لدينا عالم كرة قدم أكثر تنافسية.



وأوضح أنه من المهم أن يكون مديرو الأندية على دراية بقضايا مثل تقويمات المباريات، والمسابقات، وتدريب المواهب، ولوائح الانتقالات، وأن يكون لديهم فهم لكرة القدم العالمية.



وشدد جياني إنفانتينو علي أنه يريد العمل من أجل مستقبل يكون فيه ما لا يقل عن 50 ناديا من جميع أنحاء العالم يملكون القدرة على الفوز بكأس العالم للأندية، وقال: «سيكون من بين هذه الأندية 20 ناديا أوروبيا وهذا جيد، لكن يجب أن يكون الـ 30 المتبقية من القارات الخمس الأخرى وسيكون ذلك رائعا».