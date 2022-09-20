أعلن منظمو ماراثون برلين الاثنين أنه ينتظر مشاركة 45 ألفا و527 شخصا في نسخة الماراثون هذا العام.



وقال يورجن لوك المسؤول بشركة «إس.سي.سي إيفنتس» لتنظيم الفعاليات في برلين: «هذا يعادل تقريبا المستوى الذي وصلنا إليه في 2019»، حيث ألغيت نسخة 2020 كما شهدت نسخة 2021 قيود صارمة بسبب جائحة كورونا، وسيمثل المشاركون في ماراثون برلين 157 دولة.



وأضاف لوك: «هذا يظهر عودة الحياة الطبيعية» ولن تشهد نسخة هذا العام من الماراثون أي إلزام بارتداء الكمامات.



ويأتي الكيني إليود كيبتشوك بطل الأولمبياد مرتين على رأس المشاركين، حيث يتطلع العداء البالغ من العمر 37 عاما إلى تحطيم الزمن القياسي العالمي البالغ ساعتين 1.39 دقيقة، والذي سجله في العاصمة الألمانية عام 2018.



وقال كيبتشوج في تصريحاته للصحافيين مطلع هذا الأسبوع: «أود أن أقدم سباقا جيدا، سواء كان هذا برقم قياسي عالمي أو أفضل رقم شخصي، أريد أن يكون سباقا جيدا»، مضيفا لا أعتقد أنني سأسجل أقل من ساعتين.