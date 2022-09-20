غادر ظهر أمس الأول وفد منتخبنا للغوص الحر إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر التي تقام منافساتها في مدينة كاش التركية في الأول من أكتوبر المقبل، حيث يشارك منتخبنا الوطني بأربعة لاعبين.



إلى ذلك، عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان واتخذ من خلال الحضور عددا من القرارات.



وفي هذا الصدد، قال أمين السر محمد الصرعاوي إن الاجتماع شهد الموافقة على مشاركة منتخب الزعانف مونديال الناشئين بالمجر في 26 نوفمبر المقبل، كما تم اعتماد مشروع الموازنة العامة باستضافة مونديال الغوص الحر التي ستقام منافساتها في الكويت خلال مايو 2023.



وأشار إلى أن المجلس وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع فريق الغوص «سينار» التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي وذلك من أجل تبادل المعلومات وإجراء ورش عمل ومحاضرات وندوات ومعارض، كما وافق النادي أيضا على توقيع بروتوكول مع مبادرة سدرة للاستدامة وذلك من أجل التعاون في كافة مجلات التنمية الوطنية ولتحقيق أهداف النادي نحو المسؤولية الاجتماعية وبهدف نشر الوعي البيئي وتبادل الخبرات.