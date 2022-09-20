تقدم تسعة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أمس بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي



الـ 17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ 29 من سبتمبر الجاري.



وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية المرشحان عبدالله سالم السعدي وفهد محمد السعدي، وفي الدائرة الثالثة المرشحان محمد جاسم الشواف وناصر جواد ششتري.



كما تنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة أربعة مرشحين هم: سلطان غالب الديحاني وسلمان عامر الظفيري وعمار أحمد دشتي ونافع جالي الظفيري، وفي الدائرة الخامسة المرشح خالد عبدالرحمن الرشيدي.



وبذلك يكون إجمالي المتنازلين 30 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.



ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري



(قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).