أقام مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق خالد العتيبي حفل استقبال لأبناء الدائرة الخامسة مساء أمس الأول في مقره الانتخابي. وكشف العتيبي في تصريح على هامش حفل الاستقبال أن‏ البلد تأخر كثيرا بسبب النهج السابق، مشيرا إلى أن أمام مجلس الأمة القادم مسؤوليات عظيمة للنهوض بالبلد ولابد أن تكون مخرجات انتخابات 2022 مواكبة لعملية الإصلاح وما انتهى إليه المجلس الماضي.



‏وأكد العتيبي خلال افتتاح مقره الانتخابي أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابا وطنيين شرفاء يقومون بعملية الإصلاح الشامل ويساهمون في مكافحة الفساد في كل أروقة الحكومة. وأشاد بالإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية، انطلاقا من حل مجلس الأمة وتصحيح مسار الانتخابات، معتبرا أن الكويت تعيش في مفترق طرق، وعلى المجلس المقبل أن يحقق رغبة الشعب في الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، والتأكيد على دولة الدستور.



وطالب العتيبي الحكومة القادمة بتقديم برنامج إصلاحي يحاكي الواقع ويحدث نقلة نوعية في جميع المجالات في البلاد ويحقق التنمية المستدامة، منتقدا ما حصل من ظروف سياسية واكبت المرحلة السابقة.