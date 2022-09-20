أقام مرشح الدائرة الثالثة النائب ووزير الإسكان السابق مبارك العرو حفل استقبال لأهالي وناخبي الدائرة الثالثة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة السلام.



ورحب العرو بالحضور من أبناء وأهالي الدائرة في مقره الانتخابي وتجاذب الحضور أطراف الحديث عن أجواء الانتخابات والعرس الديموقراطي الذي تعيشه الكويت هذه الأيام وكذلك مستجدات الساحة السياسية.



وأشاد العرو خلال كلمة له في حفل الاستقبال بالخطاب الأميري من القيادة السياسية، والذي حسم الأمور كلها وأفرح الشعب الكويتي ورسم ملامح المرحلة المقبلة، فهو كان بمنزلة خارطة طريق لعهد جديد، تتحقق من خلاله آمال وطموحات المواطنين.