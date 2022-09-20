بدر السهيل



أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فرز الديحاني ضرورة إقرار تشريعات تهم المواطنين في مجلس الأمة المقبل بعد تعطيل هذه التشريعات لعدة سنوات، ما ساهم بشكل سلبي في تعطيل التنمية بالبلاد وزيادة العبء على المواطن الكويتي.



وقال الديحاني خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة إشبيلية مساء أمس الأول: نعد الشعب الكويتي الكريم في المرحلة المقبلة بإقرار قوانين تصب في صالح كل أسرة كويتية سواء من جانب القضية الإسكانية والرعاية الصحية والتعليم، كما يجب حل مشكلة البطالة التي لن نقبل بوجود كويتي عاطل عن العمل ونحن في دولة غنية ولله الحمد.



وأضاف الديحاني أنه ستكون لنا وقفة جادة في المجلس المقبل من الجانب التشريعي ومن ضمن هذه التشريعات قانون المسيء الذي تشوبه الكثير من السلبيات التي يجب تعديلها، منتقدا تطبيق هذا القانون بأثر رجعي.



ودعا الديحاني الشعب الكويتي لحسن الاختيار من يمثلهم في البرلمان، مؤكدا على مضامين خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واصفا هذا الخطاب بالتاريخي وفي الوقت نفسه يحملنا أمانة مصلحة الكويت وشعبها والتي هي فوق كل اعتبار.



واختتم الديحاني حديثه قائلا «لقد تشرفت بتمثيل الدائرة الرابعة خاصة والشعب الكويتي عامة بكل صدق وأمانة وإخلاص، وأعدكم باستمراري على العهد معكم».