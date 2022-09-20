طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.عبدالله العرادة بضرورة إنشاء الهيئة العامة للانتخابات لتشرف على النظام الانتخابي، مبديا اعتراضه على وجود نظام انتخابي للمجلس البلدي وآخر لمجلس الأمة.



وقال العرادة، خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الاول في منطقة الصليبخات بحضور النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري، ان تلك الهيئة لو انشئت ستقوم بضبط العملية الانتخابية من الالف الى الياء.



وقال: أعاهدكم في حال وفقني الله تقديم اقتراح بقانون مع الأعضاء المصلحين لمنع استخدام الرشاوى في العملية الانتخابية وشطب من يقوم بذلك من السجلات الانتخابية.



من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري، ان الشعب الكويتي وراء كل انجاز ووراء كل سلوك يتصدى به النواب لعملية الفساد وهو الداعم والحامي للنواب خصوصا من خلال المشاركة في الدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ان الشعب الكويتي عبر عن عدم رضاه عن حالة الفساد التي استشرت في البلاد، مبديا تفاؤله خلال المرحلة المقبلة التي ستجسد في يوم الانتخاب حسن اختيار من يخاف الله في الوطن والشعب الكويتي.