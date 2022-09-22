عطوي: نسعى إلى تعزيز تجربة العملاء وتحسين جودة الخدمة لعملاء «تميز»



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن افتتاح لاونج «تميز» لاستقبال العملاء المميزين في برج أولمبيا، وذلك من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء، ويعد «تميز» برنامجا متخصصا قامت stc بتصميمه وإطلاقه حصريا لخدمة عملائها المميزين، بما يوفر لهم حلولا وخدمات استثنائية بمزايا حصرية.



وأوضحت الشركة في بيان لها ان لاونج «تميز» من stc سيوفر لشريحة العملاء المتميزين برنامجا يشمل تخصيص مدير حساب شخصي، وأرقام بلاتينية مع باقات مميزة، خدمات توصيل مجانية وبرنامج مكافآت قطاف المميز وأولوية الرد في مركز الاتصال بالإضافة الى أولوية الحصول على العروض الجديدة وأحدث الأجهزة الذكية والهواتف النقالة التي يتم اطلاقها على مستوى العالم.



وتعليقا على هذا الحدث، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: سعداء بافتتاح لاونج «تميز» الجديد لخدمة كبار عملائنا المميزين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة مع تزويدهم بمجموعة من الحلول المبتكرة وخوض تجربة استثنائية معنا. كما ينصب هدفنا من خلال اطلاق برنامج «تميز» على دعم خيارات أسلوب الحياة لعملائنا الكرام، مع السماح لهم بالوصول إلى العروض الحصرية والترويجية وأحدث الأجهزة التي تقدمها stc.



وأضاف: يعد الابتكار وتمكين التحول الرقمي هما المحركان الرئيسيان لأعمالنا بما يمنح قيمة مضافة لخدماتنا التي نقدمها للعملاء، ويعزز الجانب التشغيلي لأعمالنا.

ونؤمن بضرورة تزويد عملائنا بالحلول والخدمات المبتكرة والمتميزة، مع التركيز على كيفية تحسين خيارات أسلوب حياتهم من خلال الحلول المستدامة التي نوفرها، بالإضافة إلى تسهيل تجربتهم. ومن هذا المنطلق جاء إطلاق لاونج «تميز» ليصبح منصتنا المتكاملة لتزويد العملاء المميزين بتجربة حصرية لا مثيل لها.