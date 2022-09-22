جدد بنك برقان رعايته الاستراتيجية لفعاليات الموسم الجديد لمجموعة الأحمدي الموسيقية التي انطلقت مع عرض الثنائي الموسيقي الشهير «أيوب سيسترز» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



ولفتت مديرة أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة، الى دعم البنك المستمر للمجموعة قائلة: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة الأحمدي الموسيقية، وبالتعاون المثمر والمستمر الذي جمعنا على مدى عدة سنوات والذي مكننا من المساهمة في إنجاح العديد من الفعاليات الفنية الراقية التي تنظمها المجموعة، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الفنية والإبداعية في الكويت للمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني في البلاد.



وأضافت النجادة: قدم ثنائي «أيوب سيسترز» الموسيقي عروضا موسيقية ناجحة في أشهر القاعات في العديد من الدول حول العالم منها قاعة الاحتفالات الملكية في لندن وأوبرا دبي، كما احتل ألبومهما الأخير «Arabesque» مرتبة متقدمة في قائمة الموسيقى الكلاسيكية على iTunes، لذلك نفخر بمساهمتنا في تقديم هذا المستوى الراقي من الفن والإبداع إلى الجمهور الكويتي والارتقاء أكثر بالساحة الفنية الوطنية.



بدوره، قال مدير مجموعة الأحمدي للموسيقى ريتشارد بوشمان: فخورون جدا برعاية بنك برقان لموسمنا الجديد، فقد تمكنا بفضل دعم البنك على مدى عشر سنوات من تحقيق إنجازات مشرفة تعكس طموحاتنا الواسعة، ويتميز البنك برؤية واضحة لأهمية تأثير الثقافة والتعليم في الكويت، لذلك نحن سعداء في مجموعة الأحمدي للموسيقى بشراكتنا مع برقان وممتنون لثقته فينا ودعمه المتواصل لمشاريعنا.